تكريم المهندس شادي سمير كواحد من أكثر 50 شخصية مؤثرة في الاقتصاد المصرى





كرمت مجلة بيزنيس توداى رجل الأعمال المهندس شادى سمير رئيس شركة سيليكت إنترناشونال جروب، الشركة الرائدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات وحلول البيانات في الشرق الأوسط وأوروبا بعد اختياره كواحد من أكثر 50 شخصية مؤثرة بالاقتصاد المصرى، وذلك تتويجاً لإنجازاته في قطاع التكنولوجيا وحلول البرمجيات، وذلك باحتفالية كبري شارك فيها كبار رجال الدولة والمال والإعلام والفن والسياسة.

وعبر شادي عن سعادته بالتكريم وقال: إن تكريمي وسط هذه القامات الاقتصادية الكبيرة مثل نجيب ساويرس وحسين صبور وهشام طلعت مصطفى ما هو إلا تكريم لجيل جديد من رجال المال الأعمال القادرين على المشاركة في قيادة الاقتصاد المصري نحو آفاق أكثر قوة وتنافسية ليس في مصر والمنطقة بل في العالم أجمع، وهي رؤية جاءت متوافقة مع رؤية الدولة وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو ضرورة مشاركة الجميع خاصة الشباب في تحقيق التنمية.

أكد أن التكريم جاء ترجمة لسلسلة النجاحات الاقتصادية التي حققتها مجموعة شركاته الثمانية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات بمختلف أنواعها، موزعة في جميع أنحاء العالم، بالإضافة لنشاطاته الاستثمارية الجديدة في مجالات متعددة، مثل قطاع الأدوية وقطاع الأزياء ثم قطاع المقاولات والاستثمار العقاري، ولديه محاجر وكذلك استثمارات في قطاع الأغذية والمشروبات، والسياحة، وغيرها من القطاعات.

وأوضح أن شركة سيجما التابعة لمجموعة سيليكت انترناشونال جروب حققت العديد من الانجازات التي تتمثل في تصميم وتوريد وتركيب ودعم حلول تكنولوجيا المعلومات التي تسهم في تحسين الإنتاجية والكفاءة التشغيلية التي تساعد العملاء على إدارة وتأمين بيئات تقنية المعلومات المعقدة لتعزيز الأداء العام للأعمال، فساهمت بذلك في تطوير حلول البرمجيات في مصر، مما وضعها كشريك رئيسي لأكبر البنوك المصرية والشركات العاملة بالتكنولوجيا.

وعن دور مجموعته الاقتصادية في التنمية المجتمعية قال المهندس شادي سمير: أنه كممثل لجيل جديد من رجال الأعمال أطلق عبر مجموعة "سيليكت انترناشونال جروب" عدة مبادرات مجتمعية لتنمية المواهب التي تستهدف الخريجين الجدد عن طريق التوجيه وإلقاء المحاضرات والتدريبات التي تساعد في تشكيل مستقبل الشباب ليكونوا قادة ناجحين.

وأضاف لقد تبنيت خلال الـسنوات الماضية عدد من الخريجين الجدد وقمنا بتدريبهم وتأهيلهم علميا وعملياً ليصبحوا رجال أعمال ناجحين يعيشون تجارب مؤسسية ويتحملون المسؤولية للحصول على أفضل النتائج من الفرص المتاحة، حتى وصلوا إلى أعلى المناصب في الشركات التي يعملون بها في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن المجموعة ساهمت أيضا في طرح وتنفيذ مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات وعلى رأسها مبادرات مؤسسة "التميز"، وهي مؤسسة غير حكومية وغير هادفة للربح، فضلاً عن تخصصها في تدريب القادة ليكونوا سبباً في تحسين الظروف المعيشية للأفراد والمجتمعات كما تعتبر أكاديمية مصغرة لتخريج رواد المستقبل في عالم المال والأعمال.