تكريم الفائزين فى مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى بجامعة الدول العربية

قال الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة كرمت الطلاب الفائزين بمسابقة "التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعرى وتعميق دراسة النحو" بالحفل الذى نظمته جامعة الدول العربية، بحضور الدكتور محمد سعد الهاجري مدير إدارة الثقافة بجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد شلبى مدير عام تنمية مادة اللغة العربية، وعدد من القيادات التعليمية، والفائزين من الدول العربية المشاركة فى المسابقة (السعودية، والكويت، ولبنان، وفلسطين).

أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام أن هذه المسابقة تعد من أهم المسابقات التي تخلق التنافس بين أبنائنا الطلاب والطالبات لإتقان اللغة العربية الفصحى وتعميق دراسة النحو وفنون الخطابة والإلقاء الشعرى وهو ما يدعونا إلى التفاؤل بمستقبل اللغة العربية.

وفى سياق متصل أعرب الدكتور أحمد شلبى مدير عام تنمية مادة اللغة العربية عن سعادته بالمسابقة التي تجمع أوائل الفائزين من الدول المشاركة داخل مصر لتحديد الفائز الأول على مستوى الوطن العربي، موضحًا أن هذه المسابقة تبدأ على مستوى المدرسة، ثم الإدارة التعليمية، وأخيرًا على مستوى الجمهورية؛ لتحديد المراكز العشرة الأوائل.

وأشار شلبى إلى أن المسابقة عُقدت لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادى والصف الثالث الثانوى بهدف إحياء فن الخطابة المرتجلة التى تبنى الشخصية الفعالة ورفع مستوى الطلاب في الإلقاء الشعرى المعبر الذى يؤدى إلى ارتقاء الأسلوب، والنطق السليم، وكذا تنشيط مهارة التحدث بالفصحى.

وقدم شلبى خالص التهانى لأولياء أمور الطلبة الفائزين لجهودهم المبذولة فى دعم أبنائهم وتشجعيهم على التمسك بالحرف العربى.

ومن جهته، أضاف الهاجري أن جامعة الدول العربية منذ نشأتها وماتزال تهتم بالنهوض باللغة العربية اهتمامًا كبيرًا، وتحقيقًا لذلك تقيم كل عام احتفالًا باليوم العالمي للغة العربية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين في مجال اللغة العربية؛ لمناقشة القضايا المتعلقة باللغة العربية، وإعداد استراتيجية النهوض بها، ووضع مشروع لرفع كفاءة أدائها؛ ليكون وثيقة معيارية عربية موحدة تمثل مرجعية للأمة العربية في قياس مهارات اللغة العربية.

وهنأ الهاجري الفائزين، قائلًا: إنه يجب علينا تكريمهم والاحتفاء بهم، من أجل الرقى بمستوى كفاءتهم وتكوينهم، ونأمل خلال العام القادم أن تكون المشاركة العربية مكثفة في هذه المسابقة الرائدة؛ لتعزيز روح التنافس بين الطلبة وإبراز مهاراتهم اللغوية وتطوير اللغة العربية الفصحى، والحفاظ على مكانتها التي تستحقها بين العالمية.

وجدير بالذكر أنه قد فازت طالبتان بالمركز الأول للمرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى الوطن العربي، حيث فازت الطالبة منار حمزة على حسام الدين محافظة المنوفية بالمرحلة الإعدادية، وفيما يتعلق بالمرحلة الثانوية آلاء حجاج محمود من محافظة الأقصر .