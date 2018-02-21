تعيين أحمد حسنى مديرا لمبنى 2 بمطار القاهرة

تعيين أحمد حسنى مديرا لمبنى 2 بمطار القاهرةالأربعاء، 21 فبراير 2018 10:28 م
المهندس أحمد حسنى
كتب أحمد مصطفى _ محمد طنطاوى
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أصدر المحاسب مجدى إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، قرارا بتعيين المهندس أحمد حسنى مديرا لمبنى الركاب رقم 2، وهو أحدث المبانى التى تم افتتاحها مؤخرًا أمام حركة الملاحة الجوية.
وكان حسنى ضمن فريق الإنشاءات الذين تم تكليفهم بمتابعة العمل داخل مبنى 2 بمطار القاهرة الدولى قبل افتتاحه رسميًا أمام الحركة الجوية.
المهندس أحمد حسنى مدير مبنى رقم 2 الجديد
المهندس أحمد حسنى
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