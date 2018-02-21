video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 فبراير 2018 05:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تعيين أحمد حسنى مديرا لمبنى 2 بمطار القاهرة

الأربعاء، 21 فبراير 2018 10:28 م
تعيين أحمد حسنى مديرا لمبنى 2 بمطار القاهرة المهندس أحمد حسنى




كتب أحمد مصطفى _ محمد طنطاوى
إضافة تعليق

أصدر المحاسب مجدى إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، قرارا بتعيين المهندس أحمد حسنى مديرا لمبنى الركاب رقم 2، وهو أحدث المبانى التى تم افتتاحها مؤخرًا أمام حركة الملاحة الجوية.
 
وكان حسنى ضمن فريق الإنشاءات الذين تم تكليفهم بمتابعة العمل داخل مبنى 2 بمطار القاهرة الدولى قبل افتتاحه رسميًا أمام الحركة الجوية. 
المهندس أحمد حسنى مدير مبنى رقم 2 الجديد‎
المهندس أحمد حسنى مدير مبنى رقم 2 الجديد‎

المهندس أحمد حسنى
المهندس أحمد حسنى

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمن مطار القاهرة يلقى القبض على 62 هاربًا خلال حملة أمنية

حصاد المطار.. وزيرة الهجرة تتجه لإيطاليا لحث المصريين على المشاركة بانتخابات الرئاسة.. ووفد قضائى سعودى يتوجه للرياض عقب المشاركة بمؤتمر رؤساء المحاكم.. وانعقاد الجمعية العمومية للقابضة للمطارات غدا

مطار القاهرة

مجدى اسحاق

مبنى الركاب رقم 2

انشاء المطارات

الحركة الجوية



لا تفوتك
الشمس تتعامد على قدس الأقداس بأبوسمبل فى السادسة و25 دقيقة صباح اليوم

الشمس تتعامد على قدس الأقداس بأبوسمبل فى السادسة و25 دقيقة صباح اليوم

مهام لجنة مراقبة الإنفاق على الدعاية بانتخابات الرئاسة × 5 معلومات

مهام لجنة مراقبة الإنفاق على الدعاية بانتخابات الرئاسة × 5 معلومات

"الباخرة البنمية" تفضح "المؤامرة التركية".. السلطات التونسية تكشف 20 شحنة عسكرية بموانئ صفاقس بعد تفتيشها.. مسار الرحلة يبدأ من روسيا وينتهى فى الكاميرون.. وخروج "ural" عن مسارها والاتجاه إلى تركيا يكشف المستور

"الباخرة البنمية" تفضح "المؤامرة التركية".. السلطات التونسية تكشف 20 شحنة عسكرية بموانئ صفاقس بعد تفتيشها.. مسار الرحلة يبدأ من روسيا وينتهى فى الكاميرون.. وخروج "ural" عن مسارها والاتجاه إلى تركيا يكشف المستور

تقرير رقابى يكشف إهدار مجلس نقابة المهندسين الحالى ملايين الجنيهات من صندوق المعاشات.. صرف الأموال على بدلات السفر والوجبات والحوافز والمكافآت 2016 و2017..العجز بالصندوق 167.6 مليون والأصول تراجعت 204 ملايين

تقرير رقابى يكشف إهدار مجلس نقابة المهندسين الحالى ملايين الجنيهات من صندوق المعاشات.. صرف الأموال على بدلات السفر والوجبات والحوافز والمكافآت 2016 و2017..العجز بالصندوق 167.6 مليون والأصول تراجعت 204 ملايين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة