"تعليم دمياط" يختتم فعاليات مشروع (التعليم فى بيئة آمنة)

وخلال اليوم الختامى تم استعراض إنجازات المشروع، والذى بدأ من عام 2015 إلى 2017، واستهدف تحسين فرص حصول الأطفال السوريين والمصريين على التعليم من خلال منح كندية، حيث تم توزيع شنط مدرسية وأدوات مدرسية على الطلبة المستهدفين فى 17 مدرسة بمحافظة دمياط لمدة عامان، كما تم توزيع أجهزة (ثلاجات وبوتاجازات وماكينات خياطة ومكواه ومراوح وسبورات ذكية وماكينات تصوير وأدوات خاصة بتحسين العملية التعليمية لجميع المدارس المستهدفة، وكان ذلك وفقا لاحتياجات كل مدرسة، كما تم تنفيذ مجموعات التقوية لـ(300) طالب وطالبة مصرى وسورى بعدد من المدارس الابتدائية، وتدريب (344)معلم وأخصائى ومدير ووكيل، بالإضافة إلى أعمال الصيانة بالمدارس السبع عشرة المستهدفة.

وتقدم "سويلم" بالشكر والتقدير للقائمين على المشروع، وراندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمى، وللمهندسة جيهان حسين وحسام عبد الغفار مدير مديرية التضامن الاجتماعى، وعلى مجهوداتهم لخدمة الطلاب السوريين والمصريين، وتعهد سويلم بالتكفل بمستلزمات التلاميذ التى كان يوفرها المشروع.

وبدوره أكد المهندس عوض محمد عوض رئيس مجلس أمناء وأباء ومعلمين بمحافظة دمياط على تعاونه التام للمشاركة فى تلبية هذه الاحتياجات.