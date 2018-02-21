"تعليم الإسكندرية" تنظم ندوة حول الإيجابية والمشاركة الانتخابية





الإسكندرية جاكلين منير

شاركت آمال عبد الظاهر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، فى الندوة التى أقيمت بإدارة الجمرك التعليمية مدرسة رأس التين الثانوية، بعنوان "كن إيجابى وشارك فى مستقبل بلدك"، بحضور همت أبو كيلة مدير عام الإدارة و أحمد عثمان وكيل الإدارة وإبراهيم زيتون مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية.

و شددت وكيل وزارة التربية و التعليم، على ضرورة المشاركة الإيجابية ليس فقط فى الانتخابات القادمة بل فى التعامل مع المجتمع، مشيرة إلى أن مصر تحارب الإرهاب بيد وتبنى وتنمى باليد الأخرى، وخاطبت الطلاب بقولها "إن نتائج النمو الاقتصادى أنتم ستجنون ثمارها فأحبوا بلدكم وترجموا هذا الحب إلى إخلاص في العمل، حافظوا على ممتلكات الدولة وحافظوا عليها".

من جانبه، قال النائب كمال أحمد فى كلمته، إن مصر مستهدفة على مر العصور لمكانتها، وأن الشعور بالمسئولية وأداء العمل العام يبدأ من الصغر، مشددا على أهمية المشاركة الإيجابية فى العمل العام.