تطوير مستشفى دار السلام المركزى بسوهاج بتكلفة 164 مليون جنيه





سوهاج محمود مقبول

أكد مصدر مسئول بمديرية الصحة بسوهاج أن تم إعادة إسناد الأعمال للبدء فى تطوير مستشفى دار السلام المركزى جنوب شرقى المحافظة إلى شركة جديدة بمبلغ 164 مليون جنيه و679 ألف و450 جنيه، وذلك فى العاشر من فبراير هذا العام على أن تبدأ الأعمال الأرض مباشرة بعد قيام وزارة الصحة بسداد 15 % من إجمالى التكلفة كمقدم لجدية العمل والتنفيذ وتقديم الرسومات بمعرفة الشركة المنفذة.

وأكد المصدر أن مدة تنفيذ المشروع لتطوير المستشفى 15 شهرا بعدها يتم افتتاح المستشفى للعمل بكامل طاقتها مع العلم أن المستشفى سوف تستمر فى العمل بنظام التبادل بمعنى أن القسم الذى سيتم البدء فى تطويره سوف يتم نقل محتوياته إلى مكان آخر وهذا ما حدث بالفعل بالتنسيق مع مجلس محلى مدينة دار السلام.

يذكر أن مستشفى دار السلام صدر لها قرار إحلال وتجديد فى عام 2014 وتم إسناد العمل بها لإحدى شركات المقاولات، إلا أنه لم يف بالتزاماته تجاه العمل الأمر الذى أدى تعطل وتوقف العمل بالمستشفى وحدوث معاناة كبيرة للأهالى فى عملية الحصول على الخدمات الطبية المقدمة لهم بشكل سليم.