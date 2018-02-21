تطوير مستشفى الحميات استعدادا للمنظومة الجديدة للتأمين ببورسعيد





بورسعيد – محمد فرج

أكد الدكتور سيد دعية، مدير مستشفى الحميات والجهاز الهضمى ببورسعيد، بأنه جارى العمل حاليا على تطوير أقسام المستشفى الداخلية، استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة، وتقديم خدمة علاجية وطبية متميزة للمرضى.

ولفت أن المستشفى يوجد بها 80 سريرا، من بينهم 16 سرير عناية، و42 سريرا مجانيا، و22 سريرا اقتصاديا لأمراض الحميات والكبد، فضلا عن عيادة خاصة لنفقة الدولة لأمراض الكبد المزمنة.

وقال دعية إن قسم الاستقبال يعمل على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى عيادة الأخصائى والتى تبدأ من الساعة الثانية عشر وحتى الساعة الثانية ظهرا.

وأضاف أنه يتم العمل حاليا لتطوير مبنى الاستقبال وبعض الأقسام الداخلية، والمبنى الإدارى للموظفين، لمواكبة منظومة العمل الإدارى، بعيدا عن التكدس الروتينى.

وفى سياق متصل، أكد دعية أن حالات الكبد تمثل 40 % من حالات الدخول، وهى حالات الكبد المزمنة ومضاعفاتها، كالاستسقاء وحالات الغيبوبة الكبدية، وهى حالات يتم متابعاتها يوميا من الأخصائيين.

وتابع أن المستشفى بها معمل متكامل للكيمياء وأمراض الدم ومعمل البيكتريولوجى الذى بعمل مسح لرصد، العدوى البكتيرية لجميع المستشفيات، والحضانات وغرف العمليات للتأكد من خلوها من الميكروبات، ومعمل آخر للفيروسات.

ومن جهة أخرى أكد أن المستشفى تحتاج إلى مصعد كهربائى للمرضى، ولستكمال شبكة الأوكسجين، ونحتاج لجهاز سونار جديد، لتقديم خدمة علاجية ورعاية طبية للمرضى بالأقسام الداخلية لستعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحى.