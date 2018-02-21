video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 فبراير 2018 09:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تطوير مستشفى الحميات استعدادا للمنظومة الجديدة للتأمين ببورسعيد

الأربعاء، 21 فبراير 2018 02:00 ص
تطوير مستشفى الحميات استعدادا للمنظومة الجديدة للتأمين ببورسعيد الدكتور سيد دعية مدير مستشفى الحميات والجهاز الهضمى ببورسعيد


بورسعيد – محمد فرج
إضافة تعليق

أكد الدكتور سيد دعية، مدير مستشفى الحميات والجهاز الهضمى ببورسعيد، بأنه جارى العمل حاليا على تطوير أقسام المستشفى الداخلية، استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة، وتقديم خدمة علاجية وطبية متميزة للمرضى.

ولفت أن المستشفى يوجد بها 80 سريرا، من بينهم 16 سرير عناية، و42 سريرا مجانيا، و22 سريرا اقتصاديا لأمراض الحميات والكبد، فضلا عن عيادة خاصة لنفقة الدولة لأمراض الكبد المزمنة.

 وقال دعية إن قسم الاستقبال يعمل على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى عيادة الأخصائى والتى تبدأ من الساعة الثانية عشر وحتى الساعة الثانية ظهرا.

وأضاف أنه يتم العمل حاليا لتطوير مبنى الاستقبال وبعض الأقسام الداخلية، والمبنى الإدارى للموظفين، لمواكبة منظومة العمل الإدارى، بعيدا عن التكدس الروتينى.

وفى سياق متصل، أكد دعية أن حالات الكبد تمثل 40 % من حالات الدخول، وهى حالات الكبد المزمنة ومضاعفاتها، كالاستسقاء وحالات الغيبوبة الكبدية، وهى حالات يتم متابعاتها يوميا من الأخصائيين. 

وتابع أن المستشفى بها معمل متكامل للكيمياء وأمراض الدم ومعمل البيكتريولوجى الذى بعمل مسح لرصد، العدوى البكتيرية لجميع المستشفيات، والحضانات وغرف العمليات للتأكد من خلوها من الميكروبات، ومعمل آخر للفيروسات. 

ومن جهة أخرى أكد أن المستشفى تحتاج إلى مصعد كهربائى للمرضى، ولستكمال شبكة الأوكسجين، ونحتاج لجهاز سونار جديد، لتقديم خدمة علاجية ورعاية طبية للمرضى بالأقسام الداخلية لستعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدير حميات بورسعيد: فحص 415 حالة بحملة مبادرة "السيسى" للكشف المبكر عن فيروس C

بورسعيد

اخبار بورسعيد

اخبار محافظة بورسعيد

مليون جنيه لتطوير مستشفى الحميات



لا تفوتك
جميلة بوحيرد من أسوان: أعشق تراب مصر والشعب المصرى والجزائرى نسيج واحد

جميلة بوحيرد من أسوان: أعشق تراب مصر والشعب المصرى والجزائرى نسيج واحد

الأهلى يُجهز 4 بدائل تحسباً لرحيل عبد الله السعيد.. الأحمر يتعاقد مع محمد فخرى.. عبد الحفيظ يعلن عودة ناصر ماهر.. البدرى مُعجب بـ"أفشة إنبي" وتجديد مفاوضات ضم كيجان دوللى

الأهلى يُجهز 4 بدائل تحسباً لرحيل عبد الله السعيد.. الأحمر يتعاقد مع محمد فخرى.. عبد الحفيظ يعلن عودة ناصر ماهر.. البدرى مُعجب بـ"أفشة إنبي" وتجديد مفاوضات ضم كيجان دوللى

بيل جيتس عكس كل الناس.. ثانى أغنى رجل فى العالم يدفع ضرائب بقيمة 10 مليارات دولار ويرغب فى دفع المزيد.. مؤسس مايكروسوفت يطالب الحكومة الأمريكية بفرض ضرائب ضخمة على أثرياء المجتمع لصالح الطبقة المتوسطة والعامة

بيل جيتس عكس كل الناس.. ثانى أغنى رجل فى العالم يدفع ضرائب بقيمة 10 مليارات دولار ويرغب فى دفع المزيد.. مؤسس مايكروسوفت يطالب الحكومة الأمريكية بفرض ضرائب ضخمة على أثرياء المجتمع لصالح الطبقة المتوسطة والعامة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة