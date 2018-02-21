ترامب الابن: شركاتنا تخسر ملايين الدولارات منذ تولى والدى الرئاسة





أ ف ب

خسرت الشركة العائدة إلى أسرة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب "ملايين الدولارات" فى فرص أعمال ضائعة بعد تولى قطب العقارات الرئاسة، على ما قال نجله فى مستهل زيارة للهند.

وقال دونالد ترامب الابن لصحيفة "تيامز أول أنديا" إن مؤسسة ترامب رفضت استغلال فرص أعمال فى أرجاء العالم بسبب منصب والده.

وأبلغ الصحيفة فى مقابلة نشرت الأربعاء "نحجم عن إجراء صفقات جديدة فيما يتولى والدى منصبه"، موضحا "نرفض صفقات قيمتها مئات ملايين الدولارات فى أرجاء العالم".

وترامب الابن فى الهند للترويج لسلسلة مشاريع بناء فاخرة تحمل اسم والده.

ويستضيف دونالد ترامب الابن عشرات المستثمرين العقاريين وعائلاتهم، الذين اشتروا وحدات فى مشروعه، على مائدة عشاء فى نيودلهى، ويقام المشروع فى مدينة غارغاون العصرية حيث تتخذ عدة شركات كبرى مقار لها.

وستتألف أبراج المشروع من 47 طابقا وسيضم 250 شقة سكنية ويتوقع انجازه بحلول العام 2023، وتراوح الأسعار فيه بين 55 و110 ملايين روبيه (850 الف دولار و1,7 مليون دولار).

ويقول القيمون على المشروع أن مبيعات الشقق فى المجمع، الذى يتميز بواجهات زجاجية ضخمة ومرافق فاخرة وخدمات استقبال عصرية، وصلت إلى نحو 800 مليون دولار.

ويتولى المشاريع شركاء محليون مخولون من قبل المجموعة استخدام الاسم التجارى لقاء حصة من الارباح. وتتولى الشركتان الهنديتان "ترايبيكا" و"ام3ام" تنفيذ المشروع العقارى الفاخر فى غارغاون، ومن المتوقع ان تبدأ اعمال البناء اواخر العام الجارى.

وفى 2016 بلغت عائدات مجموعة ترامب من مشاريعها فى الهند 3 ملايين دولار، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".

وأعلنت السفارة الأمريكية أن ترامب الابن موجود فى نيودلهى فى زيارة غير رسمية، إلا أنه من المقرر أن يلقى الجمعة كلمة حول العلاقات بين الهند ودول المحيط الهادئ فى مؤتمر للأعمال سيكون رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى أبرز المتحدثين فيه.

وأشاد ترامب الابن فى وقت سابق بالإصلاحات الاقتصادية التى يقوم بها مودى، مشيرا إلى أن الهند مكان افضل للاستثمار مقارنة بمنافستها الصين.