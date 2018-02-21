video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 فبراير 2018 10:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب الابن: شركاتنا تخسر ملايين الدولارات منذ تولى والدى الرئاسة

الأربعاء، 21 فبراير 2018 05:12 م
ترامب الابن: شركاتنا تخسر ملايين الدولارات منذ تولى والدى الرئاسة ترامب الابن




أ ف ب
إضافة تعليق

خسرت الشركة العائدة إلى أسرة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب "ملايين الدولارات" فى فرص أعمال ضائعة بعد تولى قطب العقارات الرئاسة، على ما قال نجله فى مستهل زيارة للهند.

وقال دونالد ترامب الابن لصحيفة "تيامز أول أنديا" إن مؤسسة ترامب رفضت استغلال فرص أعمال فى أرجاء العالم بسبب منصب والده.

وأبلغ الصحيفة فى مقابلة نشرت الأربعاء "نحجم عن إجراء صفقات جديدة فيما يتولى والدى منصبه"، موضحا "نرفض صفقات قيمتها مئات ملايين الدولارات فى أرجاء العالم".

وترامب الابن فى الهند للترويج لسلسلة مشاريع بناء فاخرة تحمل اسم والده.

ويستضيف دونالد ترامب الابن عشرات المستثمرين العقاريين وعائلاتهم، الذين اشتروا وحدات فى مشروعه، على مائدة عشاء فى نيودلهى، ويقام المشروع فى مدينة غارغاون العصرية حيث تتخذ عدة شركات كبرى مقار لها.

وستتألف أبراج المشروع من 47 طابقا وسيضم 250 شقة سكنية ويتوقع انجازه بحلول العام 2023، وتراوح الأسعار فيه بين 55 و110 ملايين روبيه (850 الف دولار و1,7 مليون دولار).

ويقول القيمون على المشروع أن مبيعات الشقق فى المجمع، الذى يتميز بواجهات زجاجية ضخمة ومرافق فاخرة وخدمات استقبال عصرية، وصلت إلى نحو 800 مليون دولار.

ويتولى المشاريع شركاء محليون مخولون من قبل المجموعة استخدام الاسم التجارى لقاء حصة من الارباح. وتتولى الشركتان الهنديتان "ترايبيكا" و"ام3ام" تنفيذ المشروع العقارى الفاخر فى غارغاون، ومن المتوقع ان تبدأ اعمال البناء اواخر العام الجارى.

وفى 2016 بلغت عائدات مجموعة ترامب من مشاريعها فى الهند 3 ملايين دولار، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".

وأعلنت السفارة الأمريكية أن ترامب الابن موجود فى نيودلهى فى زيارة غير رسمية، إلا أنه من المقرر أن يلقى الجمعة كلمة حول العلاقات بين الهند ودول المحيط الهادئ فى مؤتمر للأعمال سيكون رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى أبرز المتحدثين فيه.

وأشاد ترامب الابن فى وقت سابق بالإصلاحات الاقتصادية التى يقوم بها مودى، مشيرا إلى أن الهند مكان افضل للاستثمار مقارنة بمنافستها الصين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. العالم هذا الصباح.. "ويليم دافو" يتوج بجائزة الدب الذهبى بمهرجان برلين.. ترامب يصدر تعليمات لتقييد انتشار الأسلحة فى أمريكا.. وإثارة ومهارة فى منافسات التزحلق على الجليد بدورة الألعاب الشتوية

صور.. ترامب يصدر تعليمات لتقييد انتشار الأسلحة الرشاشة داخل أمريكا

منظمة حقوقية أمريكية ترفع دعوى ضد إدارة "ترامب" بسبب احتجاز أطفال مهاجرين

ترامب يتباحث مع الرئيس المكسيكى فى الهجرة والتجارة والأمن

س و ج.. كل ما تريد معرفته بشأن قرار ترامب بتقييد انتشار الأسلحة فى أمريكا

ترامب الابن

ترامب

أمريكا

أخبار العالم اليوم

الهند

عقارات



لا تفوتك
فيديو.. القوات المسلحة: مقتل 4 عناصر تكفيرية شديدى الخطورة فى العملية سيناء 2018

فيديو.. القوات المسلحة: مقتل 4 عناصر تكفيرية شديدى الخطورة فى العملية سيناء 2018

الكهرباء: بدء إنشاء محطتى محولات نجع حمادى وقنا الأسبوع المقبل

الكهرباء: بدء إنشاء محطتى محولات نجع حمادى وقنا الأسبوع المقبل

قانون الجريمة الإلكترونية على الأبواب.. مجلس الدولة يراجع مشروع القانون وإحالته لمجلس النواب خلال 15 يوما لمواجهة كتائب التحريض على الإرهاب.. وتهديدات بحجب أكثر من 3 آلاف موقع و الإعدام لمثيرى الفتن مع إقراره

قانون الجريمة الإلكترونية على الأبواب.. مجلس الدولة يراجع مشروع القانون وإحالته لمجلس النواب خلال 15 يوما لمواجهة كتائب التحريض على الإرهاب.. وتهديدات بحجب أكثر من 3 آلاف موقع و الإعدام لمثيرى الفتن مع إقراره

4 فوارق بين "زمالك" إيهاب جلال ونيبوشا.. تحسن التنظيم الدفاعى بشكل ملحوظ.. زيادة الفاعلية الهجومية على المرمى.. تعديل طريقة اللعب للأفضل.. لم شمل اللاعبين وإنهاء الأزمات الداخلية

4 فوارق بين "زمالك" إيهاب جلال ونيبوشا.. تحسن التنظيم الدفاعى بشكل ملحوظ.. زيادة الفاعلية الهجومية على المرمى.. تعديل طريقة اللعب للأفضل.. لم شمل اللاعبين وإنهاء الأزمات الداخلية

لو سنة أولى ميكب.. 10 أدوات مكياج لازم يكونوا فى شنطتك

لو سنة أولى ميكب.. 10 أدوات مكياج لازم يكونوا فى شنطتك

تحويل 155 ألف جنيه لمدافع الأهلى فى ألمانيا.. اعرف التفاصيل

تحويل 155 ألف جنيه لمدافع الأهلى فى ألمانيا.. اعرف التفاصيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة