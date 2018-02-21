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تحليق 25 رحلة بالون طائر على متنها 550 سائحا أجنبيا بسماء الأقصر

الأربعاء، 21 فبراير 2018 08:34 ص
تحليق 25 رحلة بالون طائر على متنها 550 سائحا أجنبيا بسماء الأقصر البالون الطائر - صورة أرشيفية


الأقصر – أحمد مرعى
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حلقت فى سماء مدينة الأقصر، اليوم الأربعاء، 25 رحلة بالون طائر على متنها 550 سائحا مصريا وأجنبيا، للاستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية فى البر الغربى، وذلك مع استمرار تحسن حالة الطقس فى سماء المحافظة وخروج الرحلات بصورة طبيعية.
 
 
وقال عصام عبد العزيز مدير أرض مطار البالون، إن طائرات البالون الـ25 انطلقت بسماء غربى محافظة الأقصر بصورة طبيعية تماما تحت قيادة الطيارين المميزين، والتى خرجت فجرا من مطار البر الغربى بعد تحسن أحوال الطقس، وسط حالة من السعادة والبهجة بين السياح من مختلف دول العالم، والذى استقلوا المناطيد الهوائية فى سماء الأقصر بصورة تؤكد على قدرة الطيارين المصريين فى التحليق بسماء الأقصر.
 
 
وأوضح عصام عبد العزيز لـ"اليوم السابع"، أن رحلات البالون الطائر بالأقصر واحدة من أبرز رحلات المغامرة التى يقبل إليها السائحون من مختلف أنحاء العالم لدى زيارتهم لمحافظة الأقصر، بهدف التمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة والتأمل فى الحضارة المصرية القديمة، حيث الآثار الشامخة التى يمكن رؤيتها من السماء والشعور بعظمتها وكبر حجمها، بالإضافة إلى المعابد المهيبة ومقابر الملوك العظماء.
 

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