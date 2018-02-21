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"تحديث الصناعة" يبحث تطوير قطاع الرخام والجرانيت بعدد من المحافظات

الأربعاء، 21 فبراير 2018 06:00 ص
"تحديث الصناعة" يبحث تطوير قطاع الرخام والجرانيت بعدد من المحافظات جانب من الزيارة


كتب – إسلام سعيد
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يبحث مركز تحديث الصناعة حاليًا تطوير قطاع الرخام والجرانيت بعدد من المحافظات التى تنتشر فيها هذه الصناعة، وعلى رأسها منطقة العلاقى بمحافظة أسوان، مستهدفا وضع استراتيجية لتطوير هذا القطاع.

وفى هذا الإطار، زار وفد من مركز تحديث الصناعة ضم كلا من المهندس عبد الله عبد الحميد نائب مدير قطاع الفروع وأحمد الشرقاوى مدير فرع سوهاج ومحمد علاء مسئول تنمية الأعمال عدد من مصانع الرخام والجرانيت بالمنطقة الصناعية بالعلاقى بمحافظة أسوان وكذلك مصنع للبويات بالمنطقة للوقوف على مشاكل هذا القطاع الهام.

وقال المهندس أحمد طه مدير مركز تحديث الصناعة، فى تصريحات خاصة، إنه يتم البحث عن حلول للمشكلات التى تواجه قطاع الرخام والجرانيت فى المناطق المختلفة بالجمهورية، كاشفا عن وضع خطة للاستفادة من خدمات المركز فى تحديث وتطوير مصانع الرخام والجرانيت.

فى سياق متصل، اجتمع وفد من مركز تحديث الصناعة مع اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان وسطوحى مصطفى رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بأسوان لمناقشة كيفية تطوير هذا القطاع وإمكانية خلق تحالفات صناعية تتميز بوجود علامة تجاريه موحدة باسم جرانيت أسوان مع ضرورة التركيز على خلق فرص تصديريه لأفريقيا كى تصبح أسوان بمثابة محور للتصدير لأفريقيا للاستفادة من المناطق اللوجستية المزمع إنشائها بالمحافظة.


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