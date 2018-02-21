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تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة رواد البنوك بالوراق

الأربعاء، 21 فبراير 2018 11:46 م
تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة رواد البنوك بالوراق تشكيل عصابى - أرشيفية




كتب سليم على
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح الوراق، حبس 5 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد توجيه تهمة تتبع رواد البنوك وسرقتهم.

 

تحقيقات النيابة، كشفت تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا من موظف يفيد قيام تشكيل عصابى مكون من 8 أفراد بسرقته فور خروجه من أحد البنوك الكائنة بدائرة القسم بعدما صرف مبلغ  100 ألف جنيه، بعدما تتبعه سيارته واستوقفوا وأشهروا أسلحتهم صوبه وسرقوا منه أمواله.

 

وأشارت التحقيقات، إلى أن قوة أمنية من مباحث قسم الوراق، تمكنت من ضبط 5 من المتهمين، واقتيادهم إلى قسم الشرطة للتحقيق معهم، وبمواجهتم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين ورواد البنوك .

 

كما طالبت النيابة سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على نشاط المتهمين، وتكثف الجهود لضبط المتهمين الآخرين.


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