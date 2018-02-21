video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 فبراير 2018 06:29 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة 16 متهما فى قضية "الخلافات الثأرية بالصف" لـ24 إبريل المقبل

الأربعاء، 21 فبراير 2018 03:00 م
تأجيل محاكمة 16 متهما فى قضية "الخلافات الثأرية بالصف" لـ24 إبريل المقبل المستشار شبيب الضمرانى - أرشيفية


كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة 16 متهمًا فى الحكم الصادر ضدهم غيابياً بالسجن المؤبد، عقب اتهامهم بتبادل إطلاق النار لعدة ساعات بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين وإحراق عدد من المنازل والمزارع الخاصة بالطرفين بمنطقة الصف، لـ 24 أبريل لفتح باب المرافعة.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر عمر عاشور.

 

البداية كانت فى 2013 عندما تلقى مركز شرطة الصف بلاغًا بتجدد الاشتباكات بين عائلتى علام وأبو منصور بدائرة مركز شرطةالصف، وبالمعاينة تبين قيام أحد أشخاص عائلة علام بإطلاق النيران على شخص بعائلة أبو منصور بقصد الأخذ بالثأر عقب وفاة شخص فى العائلة الأولى، الأمر الذى دفع عائلة أبو منصور بالتوجه لمنازل عائلة علام وإشعال الحرائق فى مزارعهم ومنازلهم، الأمر الذى ترتب عليه إصابة ثمانية أشخاص بينهم أطفال وسيدات.

 

تعود القضية إلى خصومة ثأرية وقعت بين العائلتين بعدما قام أحد أطراف عائلة أبو منصور بقتل طرف آخر من عائلة علام وحقنا للدماء قضت المحكمة العرفية على عائلة أبو منصور بدفع مبلغ 600 ألف جنيه، وبالفعل قام كبار عائلة أبو منصور بتقديم الدية لعائلة علام، التى لم يكتف شبابها وصمموا على الأخذ بالثأر ورفضوا الدية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النيابة تستعلم عن حالة المصابين فى أحداث الصف

اخبار مصر

اخبار الحوادث

احداث الصف

محكمة الجنايات

معهد الامناء



لا تفوتك
فيديو.. القوات المسلحة: مقتل 4 عناصر تكفيرية شديدى الخطورة فى العملية سيناء 2018

فيديو.. القوات المسلحة: مقتل 4 عناصر تكفيرية شديدى الخطورة فى العملية سيناء 2018

الكهرباء: بدء إنشاء محطتى محولات نجع حمادى وقنا الأسبوع المقبل

الكهرباء: بدء إنشاء محطتى محولات نجع حمادى وقنا الأسبوع المقبل

قانون الجريمة الإلكترونية على الأبواب.. مجلس الدولة يراجع مشروع القانون وإحالته لمجلس النواب خلال 15 يوما لمواجهة كتائب التحريض على الإرهاب.. وتهديدات بحجب أكثر من 3 آلاف موقع و الإعدام لمثيرى الفتن مع إقراره

قانون الجريمة الإلكترونية على الأبواب.. مجلس الدولة يراجع مشروع القانون وإحالته لمجلس النواب خلال 15 يوما لمواجهة كتائب التحريض على الإرهاب.. وتهديدات بحجب أكثر من 3 آلاف موقع و الإعدام لمثيرى الفتن مع إقراره

4 فوارق بين "زمالك" إيهاب جلال ونيبوشا.. تحسن التنظيم الدفاعى بشكل ملحوظ.. زيادة الفاعلية الهجومية على المرمى.. تعديل طريقة اللعب للأفضل.. لم شمل اللاعبين وإنهاء الأزمات الداخلية

4 فوارق بين "زمالك" إيهاب جلال ونيبوشا.. تحسن التنظيم الدفاعى بشكل ملحوظ.. زيادة الفاعلية الهجومية على المرمى.. تعديل طريقة اللعب للأفضل.. لم شمل اللاعبين وإنهاء الأزمات الداخلية

لو سنة أولى ميكب.. 10 أدوات مكياج لازم يكونوا فى شنطتك

لو سنة أولى ميكب.. 10 أدوات مكياج لازم يكونوا فى شنطتك

تحويل 155 ألف جنيه لمدافع الأهلى فى ألمانيا.. اعرف التفاصيل

تحويل 155 ألف جنيه لمدافع الأهلى فى ألمانيا.. اعرف التفاصيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة