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تأجيل بدء عمل القطار السريع بين القدس وتل أبيب

الأربعاء، 21 فبراير 2018 08:38 م
تأجيل بدء عمل القطار السريع بين القدس وتل أبيب قطار - أرشيفية




(أ ف ب)
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أعلنت شركة السكك الحديد الإسرائيلية الأربعاء أنه تم لأشهر عدة تأجيل بدء عمل القطار السريع الذى سيربط مدينتى القدس وتل أبيب فى زمن قياسى يصل الى نحو نصف ساعة.

وكان وزير المواصلات إسرائيل كاتز أعلن الشهر الماضى، أن الخط الجديد الذى يربط بين المدينتين سيبدأ العمل فى أواخر مارس المقبل.

ولكن الشركة الإسرائيلية قالت الأربعاء فى إعلان لبورصة تل أييب أنها ما زالت بحاجة للحصول على "كل التصاريح التنظيمية المطلوبة" ما أدى ألى "ستة اشهر من التأخير" فى بدء عمل الخط.

وتقوم الشركة حاليا بتشغيل رحلات تجريبية، ولكنها أعلنت فى بيان أن بدء الخط تجاريا سيكون ممكنا فقط بعد الامتثال لمطالب الشرطة المتعلقة للأمن والسلامة.

وسيؤدى الخط السريع الذى يمتد بطول 40 كيلومترا من الانفاق وثمانية كلم من الجسور، إلى نقل المسافرين بسرعة 160 كيلومترا فى الساعة، ما يجعل التنقل بين المدينتين يستغرق 28 دقيقة بدلا من ساعة ونصف ساعة فى القطار القديم.

والمسافة بين المدينتين نحو 70 كيلومترا. ويصادف المسافرون فى سياراتهم أزمة سير خانقة.

وسيتوقف القطار السريع أيضا فى مطار بن غوريون الدولي، الذى يبعد 10 كيلومترات شرق تل أبيب.

والمواصلات العامة فى إسرائيل تعول فى شكل كبير على الحافلات، وتقدر الوزارة تكاليف انشاء خط القطار الذى يمتد على 56 كيلومترا بنحو 7 مليارات شيكل (1,69 مليار يورو).

 

 

       

 


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