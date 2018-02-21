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الأربعاء، 21 فبراير 2018 07:58 م
خالد صلاح
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بحضور وزيرى المالية والإسكان..

بيبسيكو مصر تفوز بجائزة "الإبداع والابتكار" عن عام 2017 منBusiness Today

الأربعاء، 21 فبراير 2018 02:10 م
بيبسيكو مصر تفوز بجائزة "الإبداع والابتكار" عن عام 2017 منBusiness Today محمد شلباية يتسلم التكريم من خالد صلاح وفى الصورة اسامة صالح وزير الاستثمار الاسبق




كتب حسن رمضان
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محمد شلباية: نفخر بهذا التكريم الذي يؤكد ريادة الشركة فى مجال الابداع والابتكار 

 

التكريم جاء بالتزامن مع احتفالية الشركة  بمرور 70 عاماً على تواجدها بالسوق المصرى

 

فوز الوحدة التجارية في مصر بجائزة 2017 لأفضل وحدة تجارية على مستوى بيبسيكو العالمية

حصلت شركة بيبسيكو، للأغذية والمشروبات على جائزة "الإبداع والابتكار" في قطاع الأغذية والمشروبات عن عام 2017 من مجلة “Business Today” فى حفلها السنوى ، وذلك تقديراً واعترافاً بدورها الذى يمثل شهادة على مسيرة الشركة الناجحة والمتميزة في هذا المجال الحيوى والمؤثر على تحقيق التنمية والتطور المنشود للاقتصاد والمجتمع.

 

تسلم الجائزة محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة بيبسيكو فى إحتفالية ضخمة بحضور كل من الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية والدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعدد كبير من رموز الاقتصاد والأعمال ومشاركة كوكبة من رموز الإعلام والفنانين .

 

وأعرب محمد شلباية عن سعادته البالغة هو وجميع العاملين بالشركة لحصولهم على تلك الجائزة والتى تؤكد نجاح وتفوق شركة بيبسيكو في مجال الابداع والابتكار كجزء لا يتجزا من اهتمام الشركة وانها على الطريق الصحيح فى مجال تنمية القطاع، كما ان التكريم جاء بالتزامن مع احتفالية الشركة بمرور 70 عاماً على تواجدها بالسوق المصري.

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شلباية خلال التكريم فى حفل بيزنس توداى

 

وقال في كلمته إن النجاحات التي تحققها الشركة على كافة الأصعدة تأتى من منطلق إيمان جميع العاملين باستراتيجية الشركة المتمثلة فى تحقيق "الأداء الهاف " والذى يعتمد على 3 محاور رئيسية: تنمية الفرد، تنمية المنتج والحفاظ على البيئة المحيطة بما يتماشى بشكل فعال ومباشر مع رؤية الدولة لمصر 2030.

 

وأضاف: "قدمنا للمجتمع المصري العديد من المبادرات المجتمعية والتنموية بهدف المشاركة في تنمية المجتمع وكان على رأس أولوياتنا قطاع الإبداع والابتكار الذى كان له اهتماماً خاصاً من خلال تطبيق أحدث التكنولوجيات لتطوير منتجاتنا والحفاظ على البيئة المحيطة، إضافة إلى حرصنا على رعاية الشباب وتشجيعهم على الابتكار باعتبارهم مستقبل مصر وأملها في شتى المجالات."

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اسامة صالح ومحمد شلباية وخالد صلاح

 

واستطرد قائلاً: "خلال السبعين عاما الماضية، نجحت بيبسيكو فى ابتكار العديد من الاستراتيجيات التى ساهمت فى زيادة الاستثمارات والتواجد المحلى، فنجحنا فى انشاء تسعة مصانع تطبق احدث الاليات والتكنولجيات، كما نجحنا فى ابتكار العديد من المنتجات المتنوعة التى تناسب اذواق المستهلك المصرى."

 

وأوضح شلباية  أن جميع العاملين بالشركة ملتزمون بالعمل الجاد والمثمر في السوق المصري، وذلك في ظل الإيمان بقرارات الحكومة المصرية والاجراءات الإصلاحية الهادفة إلى تخطى العقبات والصعاب التي واجهت الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الوحدة التجارية في الشركة فازت بجائزة العام 2017 لأفضل وحدة تجارية على مستوى بيبسيكو العالمية مما يؤكد القدرة الإبداعية لدى أكثر من 15.000 موظف وعامل من عائلة بيبسيكو مصر.

 

هذا وقد حصل محمد شلباية على تكريم كأحد أفضل القادة لعام 2017 والذى استطاع بالتعاون مع جميع العالمين بشركة بيبسيكو على تخطى الصعاب حيث اعتمدوا على ابتكار خطط تسويق مبتكرة تواكب دينامكية السوق المصرى خلال العام الماضى.

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جانب من حفل التكريم

 

ومع احتفالة الشركة بمرور 70 عاما على تواجدها فى مصر، تامل الشركة فى تحقيق العديد من النجاحات والتى تؤكد مكانة بيبسيكو المتميزة الرائدة فى قطاع الاغذية والمشروبات.

 

 


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بيبسيكو

بيزنس توداى

اليوم السابع



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