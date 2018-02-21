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بعد قليل.. سماع المرافعات بمحاكمة المتهمين بقتل سائق شركة الغاز بالجيزة

الأربعاء، 21 فبراير 2018 06:24 ص
بعد قليل.. سماع المرافعات بمحاكمة المتهمين بقتل سائق شركة الغاز بالجيزة محكمة- أرشيفية


كتب أحمد إسماعيل
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تستمع الدائرة 19 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، برئاسة المستشار عادل أبو المال، لمرافعة الدفاع بمحاكمة كهربائى وعامل بشركة الغاز، لاتهامهما بقتل عبد المفيد محمد سعد، السائق بشركة الغاز، وذلك بعد شنقه وإلقاء جثته بترعة المريوطية، بهدف سرقة سيارته المحملة بأسطوانات غاز .

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف، وخالد عمار، ومحمود حمزة ، وسكرتارية سمير رزق.

تعود تفاصيل القضية بتلقى مركز شرطة الجيزة بلاغًا بالعثور على جثة ملقاة فى ترعة المريوطية فى ظروف غامضة، وبعد انتقال قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، تم تكثيف التحرى والبحث عن الجناة، وتبين أن وراء ارتكاب الحادث "ع. أ. ح"، سائق بشركة الغاز بالقطامية، و"ح. س. ح" كهربائى، وأنهما أعدا مخططا لقتل المجنى عليه بهدف سرقة السيارة التى يقودها، وهى مملوكة لإحدى الشركات ومحملة بأسطوانات الغاز.

وكشفت تحريات المباحث، عن أن المجنى عليه كان يسير ليلاً فى الطريق العام ويقود السيارة المحملة بأسطوانات الغاز، فاستوقفه المتهمان للركوب معه لتوصيلهما لأقرب مكان، وذلك نظرًا لوجود سابق معرفة بينهم، وبمجرد استقلال السيارة معه اعتديا عليه، وشنقاه بحبل إلى أن فارق الحياة، ليقوما بعد ذلك بإلقاء جثته فى ترعة المريوطية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لتحيلهما لاحقا إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

 

 


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