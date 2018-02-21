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بريتيش بتروليوم تتوقع ارتفاع الطلب على النفط الخام ليصل لأعلى مستوى خلال 20 عاما

الأربعاء، 21 فبراير 2018 09:45 م
بريتيش بتروليوم تتوقع ارتفاع الطلب على النفط الخام ليصل لأعلى مستوى خلال 20 عاما النفط والعملات




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توقعت شركة "بريتيش بتروليوم" البريطانية ارتفاع الطلب العالمى على النفط الخام ليصل إلى ذروته في العقدين القادمين، حيث تتزايد موارد الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية بسرعة أكبر من المتوقع لتلبية الحجم المتزايد من احتياجات العالم من الطاقة.


وأوضحت الشركة البريطانية - في توقعاتها السنوية للطاقة - أن احتياج العالم للنفط وغيره من أنواع الوقود السائل قد تستمر في النمو حتى عام 2035، وستبلغ ذروتها لتصل إلى 110.3 مليون برميل يوميًا، مقارنة بالطلب الحالى بنحو 95 مليون برميل يوميًا في 2015، قبل أن تهبط مرة أخرى وتتراجع بعد ذلك الارتفاع عام 2040.


وقال بوب دادلى، الرئيس التنفيذي لشركة "بي بي" - فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء- "النظرة المستقبلية تظهر إن العالم سيتحاج إلى كافة أشكال الطاقة"، مضيفًا "ويجب أن يكون الغاز جزءًا من عملية التحول، إن لم يكن الشكل المعتمد من الوقود بشكل أساسى لخفض الانبعاثات الكربونية".


وأظهرت توقعات الشركة البريطانية، أن الطلب على النفط من المتوقع أن يبلغ ذروته بشكل أسرع مما توقعت فى الماضي، وشددت الشركة على أن توقعاتها هى واحدة من ستة سيناريوهات محتملة، حيث تظهر جميع السيناريوهات أن الطلب على النفط سيبلغ ذروته فى نهاية المطاف قبل عام 2040، ثم ينخفض مرة أخرى.


وفي هذا السيناريو، سترتفع مصادر الطاقة المتجددة خمسة أضعاف لتوفير حوالى 14% من الطاقة الأولية على الصعيد العالمي، مما يسهم فى توفير مزيج من أنواع الطاقة الأكثر تنوعًا على الإطلاق.


وقال سبنسر ديل، كبير المحللين الاقتصاديين "بى بى": "بحلول عام 2040، يمثل كل من النفط والغاز والفحم والوقود غير الأحفوري حوالى ربع الطاقة في العالم، وأكثر من 40% من الزيادة الإجمالية فى الطلب على الطاقة ستلبيها الطاقة المتجددة".

 

 


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