بدء جلسة المجلس الأعلى للصوفية لبحث إشهار الطريقة "الشاذلية العلية"

بدء المجلس الأعلى للطرق الصوفية جلسته الشهرية، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، حيث يناقش المجلس الموافقة المبدئية على قراره بجلسة 20 ديسمبر الماضى، بشأن إقرار الطريقة الشاذلية العلية كطريقة صوفية خاضعة لأحكام القانون 118 لسنة 1976 الخاص بنظام الطرق الصوفية، وتعيين الدكتور على جمعة شيخا لها.

ومن المنتظر الموافقة رسميًا على إشهار الطريقة، حيث ينظر المجلس بجلسته الاعتراضات على إشهار الطريقة، وهو ما لم يحدث ولم يتقدم أحد باعتراض على إشهار الطريقة، حيث وافقت اللجنة العلمية على إشهار الطريقة بعد استيفاء الأوراق المطلوبة، وينتظر بعد موافقة المجلس أن يرسل قراره لوزيرى الأوقاف والداخلية، لاعتماده رسميا ونشر القرار بالجريدة الرسمية.