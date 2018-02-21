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الأربعاء، 21 فبراير 2018 10:00 م
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بتخفيضات 10%..

بالفيديو.. محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض السلع الغذائية والإستهلاكية ببيلا

الأربعاء، 21 فبراير 2018 07:19 م
بالفيديو.. محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض السلع الغذائية والإستهلاكية ببيلا محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض السلع الإسشتهلاكية ببيلا




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تفقد اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، معرض السلع الغذائية والاستهلاكية ببيلا، لعرض السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة بنسبة 10% ، كما تفقد المشتل المركزى للمحافظة، بقرية ابشان ببيلا وذلك بحضور المحاسب محمد ابو غنيمة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، المهندس على عبدالستار مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة وسط ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ، اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة بيلا، والدكتورة لميس المعداوى وكيل وزارة الصحة، صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم، والمحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين ، اللواء شكرى الجندى، واللواء ايمن عبد الله، اعضاء مجلس النواب، والمهندس صفوت سليمان مدير عام الادارة العامة للنظافة والتجميل، والدكتور عمرو النحاس وكيل مديرية الصحة، والمحاسب مصباح الشيخ مدير عام المتابعة التموينية بمكتب المحافظ والقيادات التنفيذية والشعبية.

 

وشدد محافظ كفرالشيخ، على إستمرار الحملات لضبط الاسعار ومراقبة الاسواق ومواجهة جشع التجار بفتح المزيد من المنافذ الثابتة والمتحركة بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لافتا انه سيتم توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة وجودة عالية لتخفيف العبء عن كاهلهم وبخاصة فى القرى الاكثر احتياجاً .

قال محافظ كفرالشيخ، إن المشتل المركزى ببيلا أحد أهم مشروعات تنمية موارد المحافظة ، مؤكداً أن المشتل يقام على مساحة 5200 متر ينتج جميع أنواع أشجار الزينة والمثمرة لاستخدامها فى أعمال التشجير بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة تحت اشراف الادارة العامة للنظافة والتجميل و الوحدات المحلية المراكز والمدن ، مشيراً إلى أنه وجه باستغلال إنتاج المشتل المركزى فى زراعة الأشجار بمراكز ومدن وقرى المحافظة.


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