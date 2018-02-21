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بحضور 1300 سيدة بالحامول..

بالصور .. المجلس القومى للمرأة يدعم القيادة السياسية في الحرب على الإرهاب

الأربعاء، 21 فبراير 2018 07:28 م
بالصور .. المجلس القومى للمرأة يدعم القيادة السياسية في الحرب على الإرهاب مؤتمر المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ




كفر الشيخ – محمد سليمان
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عقد فرع المجلس القومى للمرأة بكفرالشيخ ندوة لحملة "صوتك لمصر بكرة "،بنادى المعلمين بمدينة الحامول بحضور المهندسة عايدة ماضي رئيس مركز ومدينة الحامول ،ونجاة حسني حسن والدة الشهيد محمود أحمد دحروج ،وماجدة عمر ،والدكتورة  سماح جاد ،والسيدة الدماطي من أعضاء فرع المجلس القومى للمرأة بكفرالشيخ ،و هبه ابراهيم محامي مكتب شكاوى فرع المجلس القومي للمرأة، و1300 سيدة من قرى ومدينة الحامول ، مؤكدين على دعمهم ومساندتهم للقوات المسلحة والشرطة في العمليات العسكرية بسيناء ومحاربة الارهاب.

افتتحت الندوة بتسليط الضوء على الأحداث التي تمر بها البلاد حاليا، وما تقوم به القوات المسلحة والشرطة لمحاربة الإرهاب، وما تقدمة القوات المسلحة من شهداء لرفعة هذا الوطن ،وأن كل فرد في المجتمع له دور يجب عليه فعله، ويأتي دور المرأة في المشاركة الفعالة في الحياة السياسية، وال‘دلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية.

وقالت المهندسة عايده ماضي ، رئيس مركز ومدينة الحامول ، إن تكريم المرأة لم يكن في عام 2017 فقط ولكن كرمها الله عز وجل من فوق سبع سموات في خمس سور قرأنية ، مؤكدة على دور المرأة في المشاركة السياسية وانها قادرة علي صنع مستقبلها وقد ظهر ذلك واضحاً في ثورة 30 يونيو التي لولها لم نكن نعرف مصير هذا البلد ومصير المرأة المصرية .

وأضافت ماضي ، صوتك لمصر بكره ،استكمالاً لمسيرة والأمن والأمان، استكمالاً لمسيرة التنمية للمشروعات القومية التي يتم انشاؤها على أرض مصر ،والتي يمكن ألا يشعر بها البعض ،حيث يتم حالياً احلال وتجديد للبنية التحتية للمرافق من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء، وتغيير الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية ،وأن المشروعات المقامه حاليا لا توجد نظيرها باي بلد أخر وأن الارهاب لأن ينال من أمن واستقرار مصر حيث انها محفوظه من فوق سبع سموات.

كما أكد المحاضرون على  أهمية حملة صوتك لمصر بكرة استكمالا لمسيرة الأمن والأمان ومكافحة الارهاب ،والحفاظ على كيان الدولة المصرية و التاكيد على أهمية دور المراة المصرية في غرس حب الوطن بابناءها وتفعيل مشاركتها  للادلاء بصوتها الانتخابي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

2- جانب من الحضور من السيدات
جانب من الحضور من السيدات
3- جانب من الحضور من السيدات
جانب من الحضور من السيدات

 


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