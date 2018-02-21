video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 فبراير 2018 05:39 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بحضور 6 جمعيات دولية وعربية..

انطلاق مؤتمر قسم علاج الأورام بطب أسيوط باستعراض مستحدثات العلاج المناعى (صور)

الأربعاء، 21 فبراير 2018 04:06 م
انطلاق مؤتمر قسم علاج الأورام بطب أسيوط باستعراض مستحدثات العلاج المناعى (صور) الدكتور سمير شحاتة أستاذ ورئيس قسم علاج الأورام بطب أسيوط


كتبت أمل علام - تصوير كريم عبد العزيز
إضافة تعليق

انطلقت فعاليات المؤتمر التاسع لقسم علاج الأورام بطب أسيوط، اليوم، الأربعاء، بمدينة الأقصر، وباشتراك 6 جمعيات عربية ودولية، تحت رعاية الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، لما يمثله القسم كأكبر تجمع لأطباء الأورام من مختلف الجامعات المصرية.

 

ومن جهته قال الدكتور سمير شحاتة، أستاذ ورئيس قسم علاج الأورام بطب أسيوط، إن المؤتمر كان قد بدأ جلساته بمدينة أسيوط على مدى يومين فى الفترة من 19 إلى 20، وذلك لكى يتمكن الأطباء بأسيوط من حضور المؤتمر، الذين ليس لديهم القدرة على حضور المؤتمر بمدينة الأقصر، موضحا أن فعاليات المؤتمر تستمر لمدة يومين آخرين بمدينة الأقصر فى الفترة من 21 إلى 23 فبراير الجارى.

 

وأضاف أن المؤتمر ناقش كل ما هو جديد فى علاج الأورام وتطوير بروتوكولات العلاج عالميا، ويتم عقد 5 جلسات خلال انعقاد المؤتمر، الجلسة الأولى عن العلاج المناعى وأورام الجهاز الهضمى والثدى والرأس والرقبة والجهاز التناسلى، وسيتم افتتاح المؤتمر رسميا مساء غد الخميس فى احتفالية بمعبد الكرنك، مشيرا إلى أنه سيتم عمل ماراثون جرى تحت عنوان "معا ضد السرطان" احتفالا باليوم العالمى للسرطان، تحت رعاية محافظ الأقصر، والدكتور حسين خالد أستاذ علاج الأورام وزير التعليم العالى الأسبق.

 

وأوضح أن العلاج الهرمونى حقق نتائج كبيرة فى علاج سرطان الثدى، وأدى إلى القضاء على السرطان بدون مضاعفات ولا آثار جانبية كالعلاج الكيميائى، موضحا أن هناك شروط معينة قبل تناول أى علاج للتأكد من مناسبته للسيدة المصابة.

 

من جانبها قالت الدكتورة علا نبيه، أستاذ علاج الأورام بطب أسيوط، سكرتير عام المؤتمر، إن المؤتمر يناقش أحدث التقنيات والعلاجات فى مجال الأورام حيث يستعرض آخر الأبحاث التى تم نشرها فى العام الماضى عن العلاج المناعى.

 

وأضاف أنه تم تخصيص جلسة عن العلاج المناعى، باعتباره طفرة جديدة فى علاج الأورام، حيث نحج فى علاج سرطان الجلد، والرئة، والكبد ،وحاليا يتم تجربته على أورام القولون والثدى.

 

وأوضحت أن المؤتمر سيعقد ورشتى عمل على هامش المؤتمر عن العلاج الإشعاعى، وأحدث التقنيات والأجهزة فى هذا المجال، واستخدامه فى سرطان الثدى والبروستاتا.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مؤتمر وحدة قصر العينى للجهاز الهضمى يبدأ جلساته بورش عمل عن المناظير

السرطان

مرض السرطان

علاج الاورام

مؤتمر

قسم علاج الاورام بطب اسيوط



لا تفوتك
فيديو.. القوات المسلحة: مقتل 4 عناصر تكفيرية شديدى الخطورة فى العملية سيناء 2018

فيديو.. القوات المسلحة: مقتل 4 عناصر تكفيرية شديدى الخطورة فى العملية سيناء 2018

الكهرباء: بدء إنشاء محطتى محولات نجع حمادى وقنا الأسبوع المقبل

الكهرباء: بدء إنشاء محطتى محولات نجع حمادى وقنا الأسبوع المقبل

قانون الجريمة الإلكترونية على الأبواب.. مجلس الدولة يراجع مشروع القانون وإحالته لمجلس النواب خلال 15 يوما لمواجهة كتائب التحريض على الإرهاب.. وتهديدات بحجب أكثر من 3 آلاف موقع و الإعدام لمثيرى الفتن مع إقراره

قانون الجريمة الإلكترونية على الأبواب.. مجلس الدولة يراجع مشروع القانون وإحالته لمجلس النواب خلال 15 يوما لمواجهة كتائب التحريض على الإرهاب.. وتهديدات بحجب أكثر من 3 آلاف موقع و الإعدام لمثيرى الفتن مع إقراره

4 فوارق بين "زمالك" إيهاب جلال ونيبوشا.. تحسن التنظيم الدفاعى بشكل ملحوظ.. زيادة الفاعلية الهجومية على المرمى.. تعديل طريقة اللعب للأفضل.. لم شمل اللاعبين وإنهاء الأزمات الداخلية

4 فوارق بين "زمالك" إيهاب جلال ونيبوشا.. تحسن التنظيم الدفاعى بشكل ملحوظ.. زيادة الفاعلية الهجومية على المرمى.. تعديل طريقة اللعب للأفضل.. لم شمل اللاعبين وإنهاء الأزمات الداخلية

لو سنة أولى ميكب.. 10 أدوات مكياج لازم يكونوا فى شنطتك

لو سنة أولى ميكب.. 10 أدوات مكياج لازم يكونوا فى شنطتك

تحويل 155 ألف جنيه لمدافع الأهلى فى ألمانيا.. اعرف التفاصيل

تحويل 155 ألف جنيه لمدافع الأهلى فى ألمانيا.. اعرف التفاصيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة