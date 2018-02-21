انطلاق مؤتمر قسم علاج الأورام بطب أسيوط باستعراض مستحدثات العلاج المناعى (صور)





كتبت أمل علام - تصوير كريم عبد العزيز

انطلقت فعاليات المؤتمر التاسع لقسم علاج الأورام بطب أسيوط، اليوم، الأربعاء، بمدينة الأقصر، وباشتراك 6 جمعيات عربية ودولية، تحت رعاية الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، لما يمثله القسم كأكبر تجمع لأطباء الأورام من مختلف الجامعات المصرية.

ومن جهته قال الدكتور سمير شحاتة، أستاذ ورئيس قسم علاج الأورام بطب أسيوط، إن المؤتمر كان قد بدأ جلساته بمدينة أسيوط على مدى يومين فى الفترة من 19 إلى 20، وذلك لكى يتمكن الأطباء بأسيوط من حضور المؤتمر، الذين ليس لديهم القدرة على حضور المؤتمر بمدينة الأقصر، موضحا أن فعاليات المؤتمر تستمر لمدة يومين آخرين بمدينة الأقصر فى الفترة من 21 إلى 23 فبراير الجارى.

وأضاف أن المؤتمر ناقش كل ما هو جديد فى علاج الأورام وتطوير بروتوكولات العلاج عالميا، ويتم عقد 5 جلسات خلال انعقاد المؤتمر، الجلسة الأولى عن العلاج المناعى وأورام الجهاز الهضمى والثدى والرأس والرقبة والجهاز التناسلى، وسيتم افتتاح المؤتمر رسميا مساء غد الخميس فى احتفالية بمعبد الكرنك، مشيرا إلى أنه سيتم عمل ماراثون جرى تحت عنوان "معا ضد السرطان" احتفالا باليوم العالمى للسرطان، تحت رعاية محافظ الأقصر، والدكتور حسين خالد أستاذ علاج الأورام وزير التعليم العالى الأسبق.

وأوضح أن العلاج الهرمونى حقق نتائج كبيرة فى علاج سرطان الثدى، وأدى إلى القضاء على السرطان بدون مضاعفات ولا آثار جانبية كالعلاج الكيميائى، موضحا أن هناك شروط معينة قبل تناول أى علاج للتأكد من مناسبته للسيدة المصابة.

من جانبها قالت الدكتورة علا نبيه، أستاذ علاج الأورام بطب أسيوط، سكرتير عام المؤتمر، إن المؤتمر يناقش أحدث التقنيات والعلاجات فى مجال الأورام حيث يستعرض آخر الأبحاث التى تم نشرها فى العام الماضى عن العلاج المناعى.

وأضاف أنه تم تخصيص جلسة عن العلاج المناعى، باعتباره طفرة جديدة فى علاج الأورام، حيث نحج فى علاج سرطان الجلد، والرئة، والكبد ،وحاليا يتم تجربته على أورام القولون والثدى.

وأوضحت أن المؤتمر سيعقد ورشتى عمل على هامش المؤتمر عن العلاج الإشعاعى، وأحدث التقنيات والأجهزة فى هذا المجال، واستخدامه فى سرطان الثدى والبروستاتا.



































































