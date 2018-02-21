اليمن يسلم نسخة من خطة الإغاثة الإنسانية لمفوض حقوق الإنسان الموريتانى





وكالات

التقى سفير اليمن لدى نواكشوط الدكتور سالم صالح العراده، كلاً من مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنسانى الموريتانى الشيخ التراد ولد عبدالملك ورئيس مديرية العالم العربى والمنظمات الإسلامية بوزارة الخارجية الموريتانية السفير الحسين سيدى عبدالله .

وسلّم السفير اليمنى خلال اللقاء نسخه من خطة الإغاثة الإنسانية لبلاده للعام 2018م والتى اعتمدتها الحكومة اليمنية وتبناها تحالف دعم الشرعية والتى ستناقش فى الأمم المتحدة خلال الشهر القادم، كما قدم السفير مصفوفة مشاريع لمختلف القطاعات الإغاثية فى الجمهورية اليمنية .

وأعرب مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنسانى الموريتانى ورئيس مديرية العالم العربى والمنظمات الإسلامية بوزارة الخارجية الموريتانية عن تضامن بلادهما فيما يخص الوضع الإنسانى فى اليمن وأن موقف موريتانيا سيكون إلى جانب اليمن، مبدين دعم خطة الحكومة الشرعية وجهودها للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.