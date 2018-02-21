video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 فبراير 2018 10:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اليمن يسلم نسخة من خطة الإغاثة الإنسانية لمفوض حقوق الإنسان الموريتانى

الأربعاء، 21 فبراير 2018 05:41 ص
اليمن يسلم نسخة من خطة الإغاثة الإنسانية لمفوض حقوق الإنسان الموريتانى الأوضاع في اليمن


وكالات
إضافة تعليق

التقى سفير اليمن لدى نواكشوط الدكتور سالم صالح العراده، كلاً من مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنسانى الموريتانى الشيخ التراد ولد عبدالملك ورئيس مديرية العالم العربى والمنظمات الإسلامية بوزارة الخارجية الموريتانية السفير الحسين سيدى عبدالله .

وسلّم السفير اليمنى خلال اللقاء نسخه من خطة الإغاثة الإنسانية لبلاده للعام 2018م والتى اعتمدتها الحكومة اليمنية وتبناها تحالف دعم الشرعية والتى ستناقش فى الأمم المتحدة خلال الشهر القادم، كما قدم السفير مصفوفة مشاريع لمختلف القطاعات الإغاثية فى الجمهورية اليمنية .

وأعرب مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنسانى الموريتانى ورئيس مديرية العالم العربى والمنظمات الإسلامية بوزارة الخارجية الموريتانية عن تضامن بلادهما فيما يخص الوضع الإنسانى فى اليمن وأن موقف موريتانيا سيكون إلى جانب اليمن، مبدين دعم خطة الحكومة الشرعية وجهودها للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصليب الأحمر: القتال فى غرب اليمن يهدد معالم مدينة زبيد التاريخية

اليمن

مفوض حقوق الإنسان

موريتانيا

اخبار اليمن



لا تفوتك
جميلة بوحيرد من أسوان: أعشق تراب مصر والشعب المصرى والجزائرى نسيج واحد

جميلة بوحيرد من أسوان: أعشق تراب مصر والشعب المصرى والجزائرى نسيج واحد

الأهلى يُجهز 4 بدائل تحسباً لرحيل عبد الله السعيد.. الأحمر يتعاقد مع محمد فخرى.. عبد الحفيظ يعلن عودة ناصر ماهر.. البدرى مُعجب بـ"أفشة إنبي" وتجديد مفاوضات ضم كيجان دوللى

الأهلى يُجهز 4 بدائل تحسباً لرحيل عبد الله السعيد.. الأحمر يتعاقد مع محمد فخرى.. عبد الحفيظ يعلن عودة ناصر ماهر.. البدرى مُعجب بـ"أفشة إنبي" وتجديد مفاوضات ضم كيجان دوللى

بيل جيتس عكس كل الناس.. ثانى أغنى رجل فى العالم يدفع ضرائب بقيمة 10 مليارات دولار ويرغب فى دفع المزيد.. مؤسس مايكروسوفت يطالب الحكومة الأمريكية بفرض ضرائب ضخمة على أثرياء المجتمع لصالح الطبقة المتوسطة والعامة

بيل جيتس عكس كل الناس.. ثانى أغنى رجل فى العالم يدفع ضرائب بقيمة 10 مليارات دولار ويرغب فى دفع المزيد.. مؤسس مايكروسوفت يطالب الحكومة الأمريكية بفرض ضرائب ضخمة على أثرياء المجتمع لصالح الطبقة المتوسطة والعامة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة