اليابان ترصد عملية نقل شحنة تشكل انتهاكا للعقوبات ضد كوريا الشمالية





(أ ف ب)

أعلنت اليابان أنها رصدت عملية يبدو انها لنقل شحنة بين سفينة كتب عليها عبارات صينية واخرى كورية الشمالية، ما قد يشكل انتهاكا للعقوبات المفروضة على بيونغ يانج، وهى ثالث حادثة من هذا النوع منذ بداية العام الجارى.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية فى بيان مساء الثلاثاء أن طائرة دورية عسكرية يابانية تواكب سفينة، لاحظا وجود "ناقلة النفط يو جونج 2 التى ترفع علم كوريا الشمالية ملاصقة لسفينة صغيرة لم تعرف جنسيتها فى عرض البحر" على بعد نحو 250 كلم قبالة سواحل شنغهاى، ويحمل جسم السفينة الصغيرة عبارة "مين نينغ دى يو 078" اى "اقليم فوجيان مدينة نينغدى ناقلة النفط 078".

واضافت الوزراة التى نقلت الحادثة الى الامم المتحدة والدول المعنية انه "بعد تقييم شامل (للمشهد) تشتبه الحكومة اليابانية بقوة بانهما (السفينتان) قامتا بعمليات نقل متبادلة" تحظرها قرارات مجلس الأمن الدولى.

وكانت اليابان تحدثت مرتين قبل ذلك هذه السنة عن تبادل سلع فى بحر الصين الشرقى بين ناقلة النفط الكورية الشمالية "رى سونج غانج 1" وسفن أخرى. وكانت الأمم المتحدة منعت رسو ناقلة النفط الكورية الشمالية هذه فى المرافىء العالمية.

وبمبادرة من الولايات المتحدة، فرض مجلس الامن الدولى العام الماضى ثلاث مجموعات من العقوبات الاقتصادية على كوريا الشمالية تطال خصوصا صادرتها من الفحم الحجرى والحديد وصيد السمك وصناعاتها النسيجية، كما تحد هذه العقوبات من وارداتها من النفط، وتقررت هذه الاجراءات بعد عمليات جديد لاطلاق صواريخ وتجربة نووية جديدة اجرتها بيونج يانج واعتبرت انها تشكل تهديدا للاستقرار الدولى.