اليابان تتبرع بأكثر من 10 آلاف صندوق اقتراع لانتخابات كمبوديا لعام 2018





بنوم بنه (أ ش أ)

تبرعت اليابان بأكثر من 10 آلاف صندوق اقتراع لانتخابات كمبوديا لعام 2018 اليوم الأربعاء، وهى أول مساعدات دولية للانتخابات بعد أن سحب الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية دعمهما على خلفية حل حزب المعارضة الرئيسى فى البلاد.

وذكرت شبكة (يورونيوز) الأوروبية نقلا عن السفير اليابانى لدى كمبوديا هيديهيسا هورينوشى قوله، أن اللجنة الوطنية للانتخابات فى بنوم بنه تحتاج إلى صناديق اقتراع جديدة؛ لتحل محل الصناديق التى قدمتها طوكيو قبل 20 عاما.

وقال هورينوشى " إن صناديق الاقتراع تمثل رمزا للمساعدة اليابانية فى تحقيق الديمقراطية فى كمبوديا، معربا عن أمله فى أن تكون هذه الصناديق والتى تبلغ قيمتها 7.5 مليون دولار أمريكى مفيدة لإجراء انتخابات مستقبلية بسلاسة، وأن تجرى كمبوديا انتخابات تعكس الإرادة الحقيقية للشعب ".

ومن جانبه، قال رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات فى كمبوديا سيك بون هوك " إن أصدقاءنا اليابانيين لم يتخلوا عنا أبدا ".

وأضاف أن كمبوديا تحتاج إلى 30 ألف صندوق اقتراع، مشيرا إلى أن المعدات الصينية اللازمة للانتخابات بما فى ذلك صناديق الاقتراع ستصل إلى البلاد فى مارس المقبل.

يذكر أن منظمات حقوقية وأعضاء حزب (الإنقاذ الوطنى الكمبودي) المنحل كانوا قد حثوا الدول الأجنبية على وقف تمويل لجنة الانتخابات الوطنية فى كمبوديا عقب قرار المحكمة العليا بحل الحزب بناء على طلب الحكومة، إلا أن طوكيو -التى تعد من أكبر ممولى انتخابات كمبوديا- ذكرت الشهر الماضى أنها ستواصل تقديم مساعدات انتخابية إلى بنوم بنه.