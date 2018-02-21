المهن الطبية: إجراء دراسة لإنشاء شركة توزيع أدوية لاستثمار أموال الاتحاد

كتبت آية دعبس

قال الدكتور محمد بدوى، أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، إن الاتحاد يعمل خلال الفترة الحالية على تحديث دراسة جدوى حول إنشاء الاتحاد لشركة توزيع أدوية، لاستثمار أموال الاتحاد، مشيرا إلى أن الدراسة تم الانتهاء من إعدادها منذ 2013، وتحتاج إلى تحديث نظرا لتغيير أسعار الصرف والأدوية.

وأضاف بدوى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الاتحاد يعمل أيضا على استثمار الأموال فى بنج الأسنان، خاصة بعد الأزمة الأخيرة التى تعرض لها السوق، مشيرا إلى أنه جار بحث الدخول كشريك مع أحد المصانع والمنتظر الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة، بمدينة أكتوبر، بجانب مشروع تسمين العجول، والذى تم العمل فيه منذ فترة.

وأوضح الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، أن الاتحاد يركز اهتمامه فى استثمار أموال أعضائه فى التخصصات التى يدركون كل جوانبها، لعدم المغامرة بأموال المعاشات، وضمان أن يكون الاستثمار آمن 100%.