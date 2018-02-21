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المنظمة العربية للتنمية الإدارية تناقش اليوم الفساد فى الإدارة

الأربعاء، 21 فبراير 2018 02:00 ص
المنظمة العربية للتنمية الإدارية تناقش اليوم الفساد فى الإدارة المنظمة العربية للتنمية الادارية - أرشيفية


كتب مصطفى عبد التواب
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دعت المنظمة العربية للتنمية الإدارية الملتقى العربى الخامس "إدماج الأسس الدولية لمكافحة الفساد فى أعمال الإدارة العامة" اليوم الأربعاء والذى يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية وجامعة تكريت فى افتتاح أعمال الملتقى.

يقام المؤتمر فى مقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بمصر الجديدة، والذى يهدف إلى الإحاطة بالأطر التشريعية لمكافحة الفساد وسبل قيام هيئات مكافحة الفساد فى تقديم الدعم اللازم لإدماج الاسس والقواعد الدولية فى اعمال مكافحة الفساد والممارسات الادارية للإدارة العامة، وفى مقدمتها التدابير الوقائية واسترداد الأموال والمتحصلات، فضلاً عن اشكال التعاون القضائى الدولى.

وتشمل محاور الملتقى، هيكل الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد - الترتيبات المؤسسية لهيئات مكافحة الفساد - نماذج ميدانية لهيئات مكافحة الفساد والتدابير الوقائية لمكافحة الفساد - التجريم وإنفاذ القانون. - نماذج عملية وتطبيقات واسترداد موجودات الفساد - أشكال التعاون الدولى لاسترداد الأموال. - تدابير استرداد المتحصلات وأشكال التعاون القضائى الدولى.

ويحضر المؤتمر الدكتور ناصر القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والدكتور عادل فوزى شهاب رئيس جامعة تكريت من جمهورية العراق والدكتورة غادة موسى مدير مركز الحوكمة بوزارة التخطيط والعميد أحمد أنور ممثلاً لهيئة الرقابة الإدارية بمصر والدكتور صباح مصباح محمود عميد كلية الحقوق جامعة تكريت والدكتور جميل رمضان عفيفى دكتوراه فى القانون – كلية الحقوق-جامعة المنصورة- مصر


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