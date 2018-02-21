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المرور: حواجز حديدية بمحيط تحويلات بطريق الساحل الشمالى لمنع الحوادث

الأربعاء، 21 فبراير 2018 05:00 ص
المرور: حواجز حديدية بمحيط تحويلات بطريق الساحل الشمالى لمنع الحوادث حواجز مرورية - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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وضعت الإدارة العامة للمرور حواجز حديدية وعلامات إرشادية لمنع الحوادث بمحيط غلق الطريق المستجد للقادم من الساحل الشمالى إلى الطريق المستجد وبرج العرب وإجراء تحويلات مرورية فى المسافة من الكيلو 21 وحتى الكيلو 47 فى أعمال تستغرق أسبوعين تقوم بها شركة مقاولات لإنشاء كوبرى يربط بين طريق المستجد وطريق الإسكندرية/ مطروح الساحلى فى الاتجاهين وسط انتشار الخدمات المرورية.

وأكد مصدر أمنى أنه عملية غلق الطريق المستجد للقادم من الساحل الشمالى إلى الطريق المستجد وبرج العرب وتنفيذ تحويلات مرورية بتلك المنطقة من الكيلو 21 وحتى الكيلو 47، وسيتم تحويل حركة المرور للقادم من الإسكندرية أو مطروح ومتجه إلى مدينة برج العرب الجديدة ومطار برج العرب عن طريق استخدام طريق بديل من مدخل مدينة برج العرب القديم بجوار نقطة مرور برج العرب ك48.

وأضاف المصدر أنه سيتم تحويل حركة المرور للقادم من مطروح ومتجه إلى طريق محور التعمير ومدينة الإسكندرية والطريق الصحراوى إلى القاهرة عن طريق استخدام طريق بديل من طريق إسكندرية مطروح حتى الكيلو 21 ثم طريق الذراع البحرى حتى الطريق الصحراوى أو محور التعمير، وسيتم البدء فى غلق الطريق وتنفيذ التحويلتين المروريتين على مدار 24 ساعة ولمدة أسبوعين وعينت الإدارة العامة للمرور الخدمات المرورية اللازمة لتنظيم الحركة المرورية ووضع المساعدات الفنية والعلامات الإرشادية اللازمة لتأمين منطقة الأعمال.


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