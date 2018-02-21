المرور تحرر 346 مخالفة متنوعة أعلى محاور وميادين قطاع أكتوبر

المرور تحرر 346 مخالفة متنوعة أعلى محاور وميادين قطاع أكتوبرالأربعاء، 21 فبراير 2018 01:00 ص
حملات - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كل المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى حوادث مرورية.
وتمكنت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر، من ضبط 346 مخالفة مرورية متنوعة، منها 182 مخالفة نموذج 125 و 29 مخالفة رخص بدون تسيير، وتم حجز 14 مركبة توك توك وضبط 17 دراجة نارية بدون لوحات ومخالفات متنوعة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
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