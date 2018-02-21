"الكسب غير المشروع" يحيل بلاغا ضد هانى زادة للتحقيق وفحص الثروة





كتب إبراهيم قاسم

أحال جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل، البلاغ المقدم من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق، ضد هانى زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، والذى يتهمه بالحصول على أموال النادى مما أدى إلى تضخم ثروته إلى هيئة الفحص والتحقيق تمهيدا لتشكيل لجان الخبراء.

وقدم ممدوح عباس بلاغا ضد هانى زادة، أنه حصل على حكم قضائى بالحجز على أموال وأرصدة نادى الزمالك، لوجود مديونية كبيرة على النادى ورفضه السداد. وأوضح "عباس" فى البلاغ أن، له مديونية داخل الزمالك تتخطى الـ80 مليون جنيه، وأن هذا المبلغ تضاعف، نظرا لمرور وقت طويل عليها وهو ما حقق أرباح ولم يتم سدادها.

وقال البلاغ، إن نادى الزمالك لجأ إلى حيلة للتهرب من الحجز من خلال فتح حساب باسم هانى زادة، وتم وضع فيها أرصدة النادى، وهو ما ادى إلى تضخم ثروته. ومن الإجراءات المتبعة فى حالة التقدم ببلاغ للكسب غير المشروع، تشكيل لجان من خبراء وزارة العدل لحصر ممتلكات وثروة المشكو فى حقه، ومقارنتها بعناصر ثروته المشروعة، وما هو مدون فى اقرارات الذمة المالية وفى حال وجود زيادة طارئة، فانه يلزم عليه تبرير هذه الزيادة.

وينص القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع على خضوع " رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام إلى مواد القانون "، وتعتبر الاندية الرياضية هيئات رياضية لها شخصية اعتبارية مستقلة وتعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام.