الفنان علاء مرسى: الإعلام والدراما يكرسان للإدمان

الفنان علاء مرسى: الإعلام والدراما يكرسان للإدمانالأربعاء، 21 فبراير 2018 03:38 م
الفنان علاء مرسى
وائل ربيعى
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اتهم الفنان علاء مرسى، الإعلام والدراما المصرية بتكريس انتشار ظاهرة الإدمان، بما يذاع من أفلام هابطة وأغانى دون المستوى ضاربا المثال بفيلم عبده موته، الذى يعبر عن فن هابط.
وأشاد مرسى خلال ندوة "تعاطى المخدرات المتهم الأول فى حوادث الطرق" التى نظمتها جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، بحملة صندوق مكافحة الإدمان، التى استقطبت شباب مصر بالعالمى محمد صلاح، مشيرا إلى أن دخول الفنانين فى حملات التوعية هيلعب دور حيوى، فضلا عن أهمية العدالة الناجزة.
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