الصليب الأحمر الدولى يطلب السماح بدخول فرقه إلى الغوطة الشرقية لعلاج الجرحى

الصليب الأحمر الدولى يطلب السماح بدخول فرقه إلى الغوطة الشرقية لعلاج الجرحىالأربعاء، 21 فبراير 2018 04:27 م
مصابين فى الغوطة الشرقية - أرشيفية
أ ف ب
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طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأربعاء، بالسماح لفرقها بالدخول إلى الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق لعلاج الجرحى بعد مقتل نحو 300 شخص وإصابة أكثر من 1400 آخرين بجروح، منذ بدء التصعيد، الأحد الماضى.
وقالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية فى سوريا، ماريان جاسر، فى بيان، "يبدو أن القتال سيسبب المزيد من المعاناة فى الأيام والأسابيع المقبلة، ويجب أن يُسمح لفرقنا بدخول الغوطة الشرقية لمساعدة الجرحى"، مضيفة أن "الجرحى من الضحايا يلقون حتفهم فقط بسبب عدم تلقيهم العلاج فى الوقت المناسب".
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