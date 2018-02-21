الصرف الصحى بالقاهرة تستعد لمواجهة هطول الأمطار.. صور

الصرف الصحى بالقاهرة تستعد لمواجهة هطول الأمطار.. صورالأربعاء، 21 فبراير 2018 04:35 م
المهندس منصور بدوى رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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قال رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالقاهرة، المهندس منصور بدوى، إنه يتلقى صورا من أفراد المتابعة الميدانية تبين حالة الطقس أولا بأول، إضافة إلى تقارير لحظية من القطاعات عن تنفيذ الخطة الموضوعة مسبقا، ترقبا لسقوط الأمطار، بحسب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار اليوم على العاصمة.
وأضاف "بدوى"، فى تصريحات صحفية، أنه سواء كانت الأمطار خفيفة أو متوسطة أو غزيرة، فسيتم التعامل معها بالاهتمام نفسه، مشيرا إلى أن الشركة تستعد دائما للأمطار من خلال تنفيذ خطة يومية لتطهير كل الشبكات وبلاعات الأمطار، وفق برنامج شهرى للتطهير يوضع بواسطة رؤساء القطاعات ومديرى العموم، متابعا: "الشركة تحرص دائما على عدم وجود أى تجمعات مائيه تؤثر على الحركة وسيولة المرور".
الصرف الصحى بالقاهرة تستعد لهطول الأمطار
عمال شركة الصرف الصحى يواصلون تطهير قنوات تصريف الأمطار
تطهير خطوط الصرف استعدادا للأمطار
تطهير قنوات ومجارى الصرف بشوارع العاصمة
الصرف الصحى بالقاهرة تستعد لهطول الأمطار
شركة الصرف الصحى بالقاهرة تستعد لهطول الأمطار
تطهير شبكة الصرف الصحى بالقاهرة استعدادا لهطول الأمطار
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