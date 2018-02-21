الصحة: الكشف الطبى على 60 ألف مواطن بالمجان خلال أسبوعين





كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع الكشف الطبى وتقديم العلاج بالمجان لـ 60 ألف و908 مواطن من خلال 45 قافلة طبية تم تنفيذها فى 21محافظة خلال النصف الأول من شهر فبراير الجارى.

وأوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن المحافظات التى تم تنفيذ القوافل بها هى بنى سويف، والدقهلية، والمنيا، والقاهرة، ومطروح، والشرقية، والجيزة، وجنوب سيناء، والفيوم، وكفر الشيخ، والوادى الجديد، والبحيرة، واسيوط، والمنوفية، والاسكندرية، ودمياط، والقليوبية، وسوهاج، والاقصر، واسوان، وقنا، يأتي هذا فى إطار حرص وزارة الصحة على تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة.

وأضافت أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 394عيادة، مشيرة الى أنه تم إجراء 8 آلاف و 112 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 15 ألف 607 ندوة تثقيف صحى لرفع الوعى الصحى لدى المواطنين، لافتة إلى أنه تم تحويل 638 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين صحى.

من جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث قامت قوافل محافظة بني سويف بالكشف على 3 الاف و384 مواطن، وإجراء 575 فحص معملي، وعقد 399 ندوة تثقيف صحى، كما تم تحويل 13 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، فى حين قامت قوافل محافظة الدقهلية بالكشف على 8 آلاف و466 مواطن، وإجراء 1771 فحص معملي، وعقد 5 الاف و620 ندوة تثقيف صحى، كما تم تحويل 202 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وأضاف أنه بخصوص القوافل التي تمت بمحافظة المنيا فقد تم الكشف على 8 آلاف و35 مواطن، واجراء 841 فحص معملي ، كما تم عقد 1402 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 96 حالة الى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وبالنسبة لمحافظة القاهرة فقامت بالكشف على 8 آلاف و415 مواطن، وإجراء 935 فحص معملى، وعقد 1200 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 96 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

واردف أنه بمحافظة مطروح، فتم الكشف على 1155 مواطن، واجراء 44 فحص معملي، وعقد 143 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل حالتين الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما بمحافظة الشرقية فتم الكشف على 4 الاف و111 مواطن، واجراء 293 فحص معملي، وعقد 488 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 32 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وتابع أنه بمحافظة الجيزة، فتم الكشف على 5الاف و149 مواطن، واجراء 233 فحص معملي، وعقد 718 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 14 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة ، أما محافظة جنوب سيناء، فتم الكشف على 209 مواطن، واجراء 30 فحص معملي، وعقد 19 ندوة تثقيف صحي كما تم تحويل 9 حالات الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

كما قامت القوافل التى تم تنفيذها بمحافظة الفيوم، بالكشف على 1019 مواطن، واجراء 105 فحص معملي، وعقد 277 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 17 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما محافظة كفر الشيخ، فتم الكشف على 3 الاف و541 مواطن، واجراء 284 فحص معملي ، وعقد 2795 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 35 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وفي محافظة الوادى الجديد تم الكشف على 2108 مواطن ، واجراء 175 فحص معملي، وعقد 189 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 8 حالات الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وبمحافظة البحيرة تم الكشف على 3الاف و18 مواطن، واجراء 777 فحص معملي، وعقد 528 ندوة تثقيفية، كما تم تحويل 30 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

واستطرد " مجاهد " أن القوافل التى تمت بمحافظة اسيوط، قامت بالكشف على 3 الاف و165 مواطن، واجراء 270 فحص معملي ، وعقد 679 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 32 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما بمحافظة المنوفية، فتم الكشف على 1412 مواطن، واجراء 263 فحص معملي، كما تم تحويل 8 حالات الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وبالنسبة لمحافظة الاسكندرية، فتم الكشف على 1403 مواطن، واجراء 292 فحص معملي، وعقد 314 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 14 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما محافظة دمياط فتم الكشف على 1733 مواطن، واجراء 648 فحص معملي، كما تم تحويل 11 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وبخصوص محافظة القليوبية، فتم الكشف على 1438 مواطن، واجراء 116 فحص معملي، وعقد 110 ندوة تثقيف صحي، وبالنسبة لمحافظة سوهاج، فتم الكشف على 531 مواطن وعقد 120 ندوة تثقيف صحي.

أما محافظة الاقصر فتم الكشف على 1159 مواطن، واجراء 68 فحص معملي، وعقد 135 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 5 حالات الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وبالنسبة لمحافظة اسوان، فتم الكشف على 626 مواطن، واجراء 194 فحص معملي، وعقد 280 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 11 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وأخيرا تم الكشف على 831 مواطن بمحافظة قنا، وعقد 191 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 3 حالات الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.