الشرطة تطالب البريطانيين بالتوقف عن الاتصال للشكوى بشأن نقص دجاج كنتاكى





كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" إن الشرطة البريطانية حثت المواطنين على التوقف عن التواصل بها لتقديم شكاوى بشأن نفاد دجاج "كنتاكى" الشهير، وذلك بعد إغلاق نصف سلسلة المطاعم الشهيرة فى المملكة المتحدة والتى يبلغ عددها 900 منفذ إثر ما يعرف بأزمة "كنتاكى".

وأوضحت الصحيفة أن سلسلة مطاعم كنتاكى غيرت عقد التوريد ومنحته لشركة "دى اتش إل"، التى لامت "مشكلات تشغيلية" على فشلها فى تسليم الدجاج. وقالت متحدثة باسم الشركة "نعمل مع كنتاكى وشركائنا لتدارك الموقف وهذه أولويتنا، ونعتذر عن أى إزعاج حدث نتيجة لذلك".

وقالت سلسلة مطاعم كنتاكى للوجبات السريعة إنها اضطرت لإغلاق مئات من فروعها في المملكة المتحدة بسبب نقص الدجاج.

وقالت الشركة على موقعها الالكترونى "لقد استعنا بشريك جديد للتوريد، لكنه واجه مشكلات - إحضار دجاج طازج لتسعمائة مطعم فى أنحاء البلاد.. أمر معقد حقا".

وأضاف البيان "لا تهاون فى مسألة الجودة ولذلك عدم التوريد كان معناه إغلاق بعض المطاعم والبعض الآخر عمل بقائمة طعام محدودة أو لساعات أقل".