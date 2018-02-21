الشرطة الهندية تلقى القبض على سادس مسؤول فى قضية بنك البنجاب الوطنى





رويترز

قالت الشرطة الاتحادية فى الهند، اليوم الأربعاء، إنها ألقت القبض على مسؤول كبير فى بنك البنجاب الوطنى الذى تديره الدولة فى إطار تحقيق فى عملية احتيال حجمها 1.8 مليار دولار.

وذكرت الشرطة الاتحادية ومكتب التحقيقات المركزى أنه تم إلقاء القبض على راجيش جيندال الرئيس السابق لفرع برادى هاوس التابع للبنك فى مومباى فى الفترة من أغسطس 2009 إلى مايو2011 ليصل عدد مسؤولى البنك الذين يتم اعتقالهم إلى ستة.

والفرع محور عملية احتيال مزعومة تتعلق بشركات على صلة بنيراف مودى تاجر المجوهرات الهندى الشهير الذى نفى محاميه ارتكابه أى مخالفات. كما نفى عمه ميهول تشوكسى الذى يملك شركة (جيتانجالى جيمس) أى صلة له بالقضية.

ويقول البنك إنه منذ عام 2011 بدأت شركات على صلة بالرجلين فى تلقى خطابات تعهد مزيفة من فرع برادى هاوس الأمر الذى مكن هذه الشركات من اقتراض أموال من بنوك فى الخارج.

وقال متحدث باسم مكتب التحقيقات المركزى فى إشارة إلى جيندال "خلال فترة رئاسته لفرع برادى هاوس التابع لبنك البنجاب الوطنى بدأ إصدار خطابات تعهد دون حدود مصرح بها لمجموعة شركات نيراف مودى"، ولم يتسن لرويترز الاتصال بجيندال المتوقع أن يمثل أمام محكمة اليوم.