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السيطرة على حريقين فى مطعم ومول بالإسكندرية

الأربعاء، 21 فبراير 2018 03:52 م
السيطرة على حريقين فى مطعم ومول بالإسكندرية السيطرة على حريق


الإسكندرية – أسماء على بدر
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من السيطرة على حريق شب، اليوم الأربعاء، بمطعم "ليالى لبنان" بشارع 45 بمنطقة سيدى بشر شرقى الإسكندرية، وذلك دون حدوث إصابات.

 

تلقي اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بورود بلاغ قسم شرطة المنتزه أول، بنشوب حريق بمطعم"ليالي لبنان" بشارع 45، انتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق.

 

ومن جانبه، قال العميد فؤاد الغنيمى، مدير إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، إن الحريق تسبب في احتراق المطعم بالكامل، مؤكدا عدم وجود أي إصابات بين العاملين أو المارة.

 

كما نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق آخر نشب، عصر اليوم، بجهاز "تكييف" بمحل مول الفلكي بمنطقة محطة الرمل وسط المدينة، دون حدوث إصابات أو خسائر، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

 


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