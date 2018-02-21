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الأربعاء، 21 فبراير 2018 10:09 م
خالد صلاح
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السودان: المرحلة الثانية من الحوار مع الولايات المتحدة ستبدأ قريبا

الأربعاء، 21 فبراير 2018 07:10 م
السودان: المرحلة الثانية من الحوار مع الولايات المتحدة ستبدأ قريبا الرئيس السوداني عمر حسن البشير




(أ ش أ)
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أعلن وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، عطا المنان بخيت، أن المرحلة الثانية من الحوار مع الولايات المتحدة ستبدأ قريبا، معربا عن أمله فى استمرار هذا الحوار كما كان فى السابق بذات الجدية، وأن يفضى إلى تكوين علاقة طبيعية سياسية واقتصادية وثقافية.

وأكد بخيت، فى حوار مع وكالة السودان للأنباء، استمرار منظومة الحوار السودانى الأوروبي، بهدف تطوير العلاقات مع أوروبا، وقال إن الحوار مع أوروبا متواصل .

ونوَّه إلى الزيارات التى قام بها وزير الخارجية إبراهيم غندور لعدة دول أوروبية، شملت إسبانيا وبريطانيا وألمانيا، وقال "هذه الزيارات تمت نتيجة لعمل تحضيرى كبير وتنسيق مع بعض الأجهزة التى لها صلة بالعمل الخارجي".

وكشف بخيت عن خطة للتوسع فى افتتاح سفارات جديدة فى الدول الإفريقية من خلال افتتاح ثلاث سفارات جديدة فى بلدان إفريقية، حيث تم البدء فى الإجراءات العملية، وبعضها على وشك تسمية سفرائها.

وقال إن عام 2018 سيشهد تعزيز أكبر لعلاقات السودان مع الدول الإفريقية من خلال خطة واضحة، مؤكدا أن علاقات السودان الإفريقية جيدة وتسير بخطى حثيثة، وأضاف "ليست لدينا علاقة مضطربة مع أى دولة إفريقية، والآن نخطط لعمل إفريقى أكبر".

وأكد أن الدبلوماسية السودانية أدت عملا كبيرا فى الفترة الماضية، توج برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، الأمر الذى يتيح الفرصة واسعة، خاصة فى ظل الانفراج الداخلى بعد مؤتمر الحوار الوطني.

من جهة آخرى، وقعت حكومة السودان وصندوق الأمم المتحدة للسكان، علي مشروع خطة مشتركة.

وأعرب وزير التعاون الدولى السوداني إدريس سليمان ، خلال مراسم التوقيع، عن تقدير السودان للدعم المتواصل الذى ظل يقدمه الصندوق للبلاد فى المجالات التنموية وغيرها، مما كان له الأثر الإيجابى لدعم قطاع الصحة والمرأة.


 


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