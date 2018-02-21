السفير السعودى يغادر القاهرة متوجها إلى الرياض

السفير السعودى يغادر القاهرة متوجها إلى الرياضالأربعاء، 21 فبراير 2018 05:24 م
أحمد القطان السفير السعودى
كتبت رحاب نبيل
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غادر مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، متوجها إلى الرياض فى زيارة للمملكة تستغرق عدة أيام.
أنهى " قطان" إجراءات سفره على الرحلة المصرية المتجهة إلى الرياض وانتظر بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة لحين صعوده إلى الطائرة.
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