السفير السعودى يغادر القاهرة متوجها إلى الرياض





كتبت رحاب نبيل

غادر مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، متوجها إلى الرياض فى زيارة للمملكة تستغرق عدة أيام.

أنهى " قطان" إجراءات سفره على الرحلة المصرية المتجهة إلى الرياض وانتظر بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة لحين صعوده إلى الطائرة.