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الأربعاء، 21 فبراير 2018 07:53 م
خالد صلاح
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السعودية تلغى عقد شانجى لإدارة مطار جدة الجديد

الأربعاء، 21 فبراير 2018 03:14 م
السعودية تلغى عقد شانجى لإدارة مطار جدة الجديد الملك سلمان بن عبد العزيز




وكالات
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قالت الهيئة العامة للطيران المدنى السعودية فى بيان اليوم الأربعاء إنها ألغت العلاقة التعاقدية مع تحالف شركة مطارات شانجى الدولية والشركة السعودية للمساندة البحرية لإدارة وتشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولى الجديد فى جدة وطرح المشروع مجددا للمنافسة العامة.

 

كانت الهيئة أرست العقد فى أبريل الماضى لفترة تصل إلى 20 عاما.


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