السعودية تلغى عقد شانجى لإدارة مطار جدة الجديد

السعودية تلغى عقد شانجى لإدارة مطار جدة الجديدالأربعاء، 21 فبراير 2018 03:14 م
الملك سلمان بن عبد العزيز
وكالات
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قالت الهيئة العامة للطيران المدنى السعودية فى بيان اليوم الأربعاء إنها ألغت العلاقة التعاقدية مع تحالف شركة مطارات شانجى الدولية والشركة السعودية للمساندة البحرية لإدارة وتشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولى الجديد فى جدة وطرح المشروع مجددا للمنافسة العامة.
كانت الهيئة أرست العقد فى أبريل الماضى لفترة تصل إلى 20 عاما.
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