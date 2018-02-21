السعودية تلغى عقدا مع شركة مطارات سنغافورية لإدارة مطار جديد فى جدة





رويترز

قالت الهيئة العامة للطيران المدنى السعودية فى بيان اليوم الأربعاء إنها ألغت العلاقة التعاقدية مع تحالف شركة مطارات شانجى الدولية السنغافورية والشركة السعودية للمساندة البحرية لإدارة وتشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولى الجديد فى جدة.

كانت الهيئة أرست العقد فى أبريل الماضى لفترة تصل إلى 20 عاما. ولم توضح سبب إلغاء الاتفاق.

وأكد تحالف شانجى والشركة السعودية للمساندة البحرية فى بيان منفصل أنه تلقى إشعارا بالإلغاء من الهيئة.

وقالت الشركتان "يؤكد التحالف على التزامه الكامل بطلب تقديم العروض الصادر عن الهيئة وأنه قام بتقديم كافة المستندات المطلوبة بغرض مراجعتها من قبل الهيئة، كما حصل على كافة الاعتمادات المسبقة قبل الفوز بعقد التشغيل والإدارة".

"ينوه التحالف إلى أن الهيئة قد قررت إنهاء الاتفاقية استنادا إلى اتفاقية الإدارة والتشغيل والتى تقضى بحقها فى إنهاء الاتفاقية دون إبداء أسباب".

واستقدمت السعودية شركات أجنبية لإدارة بعض مطاراتها فى السنوات الماضية فى إطار مسعى أوسع للخصخصة سيتضمن فى نهاية المطاف بيع حصص فى المطارات نفسها.

ومنحت المملكة عقدا للبناء والنقل والتشغيل لمطار جديد فى المدينة المنورة لكونسرتيوم يضم تى.إيه.فى إيربورتس هولدنج والراجحى القابضة فى 2011 ثم اختارت بعد ذلك نفس الكونسرتيوم لتطوير وتشغيل مطارات فى ينبع والقصيم وحائل.

وأرست عقدا لإدارة وتشغيل المدرج 5 الجديد بمطار الرياض على شركة دبلن إيربورت أوثوريتى فى 2016.