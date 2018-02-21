السجن 5 سنوات لعامل زراعى بتهمة هتك عرض قاصر فى الإسماعيلية

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 7/8/2017 بدائرة مركز القنطرة شرق عندما تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ إلى العميد هشام السبع مأمور مركز القنطرة شرق من فتاة قاصر "ا.ع.ص " تتهم فيه "س.ج.ر" 35 عاما عامل زراعى ومقيم دائرة مركز القنطرة شرق بالتعدى عليها جنسيا ومواقعتها جنسيا وهى حامل فى الشهر التاسع ولم تتمكن من مقاومته.

تمكن النقيبان مصطفى صيوح وعمرو خفاجى معاونا مباحث القنطرة شرق من القبض على المتهم.

وأمام النيابة العامة أنكر المتهم إدعاء المجنى عليها وأنه اتفق معها على إعطائها 100 جنيه مقابل الحصول على بوسة وأكد المتهم أنه كان يختبر أخلاق المجنى عليها لأنها كانت متزوجة وكان زوجها بالسجن وكان ينوى الزواج منها.

قررت النيابة حبس المتهم على ذمة التحقيق وإحالة المستشار ياسر أبوغنيمة المحامى العام لنيابات الإسماعيلية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها.