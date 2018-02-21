السجن مدى الحياة على أمريكى قتل جاره اللبنانى فى أوكلاهوما





(أ ف ب)

حكم القضاء الأمريكى، على رجل من أوكلاهوما بالسجن مدى الحياة من دون إمكان الخروج المبكر بعد إدانته بالقتل العمد بحق جاره المتحدر من أصل لبناني.

وكان ستانلى ميجورز أدين فى مطلع الشهر الحالى بالقتل العمد بعد أن أطلق النار على جاره فى تولسا بولاية أوكلاهوما بسبب كرهه للأصل اللبنانى لجاره.

وقُتل خالد جبارة (37عاما) أمام منزل أسرته فى أغسطس 2016 بعد دقائق فقط على إبلاغه الشرطة بان جاره يهدده بمسدس.

وقال الإدعاء أن ميجورز كان ضايق أسرة جبارة على مدى سنوات ونعت أفرادها "بالعرب واللبنانيين القذرين".

ويتحدر جبارة من عائلة مسيحية هاجرت من لبنان قبل عقود هربا من الحرب الأهلية.

وقال الدفاع إن ميجورز مريض عقليا ومثلى ويخشى أن يتعرض له المسلمون بالأذى بسبب ميوله الجنسية، إلا أن الإدعاء طالب القاضى بعدم إبداء أى رحمة لان ميجورز لم يظهر أى ندم على أفعاله. وقال محامى ميجورز أنه يعتزم الطعن فى الحكم.