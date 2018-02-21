السجن عام واحد لأردنى هدد بتفجير مبنى سفارة دولة عربية





(أ ش أ)

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، بحبس مواطن أردنى لمدة سنة واحدة، هدد بتفجير مبنى سفارة دولة عربية، وذلك بعد إدانته بجناية "القيام بأعمال من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية وتعكر صلاتها بدولة أجنبية".

جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة، اليوم، برئاسة رئيس المحكمة القاضى العسكرى العقيد الدكتور محمد العفيف.

ووفقًا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، فقد أفادت لائحة الاتهام بأن المتهم كان مقيمًا فى إحدى الدول العربية، وخلال فترة تواجده هناك تولدت لديه مشاعر الحقد والكراهية إثر خلافات حصلت معه هناك مع أحد الأشخاص ممن يحملون جنسية دولة عربية.

وفى يونيو 2017، اتصل المتهم على هاتف سفارة الدولة فى المملكة أكثر من مرة من هاتفه الشخصي، وهدد الموظفين بأنه سيقوم بتفجير مبنى السفارة وقتل السفير، الأمر الذى كان من شأنه تعكير صلات المملكة الأردنية الهاشمية بالدولة الشقيقة.