السجن المشدد 5 سنوات لعاطل أحدث عاهة مستديمة لزوجته فى أبو النمرس





كتب أحمد إسماعيل

عاقبت الدائرة 19 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عادل أبو المال، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات مع الشغل والنفاذ فى القضية رقم 12997 لسنة 2015 جنايات جنوب الجيزة، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لزوجته بفقء عينها اليمنى، وقررت المحكمة تغريم المتهم مبلغ 100 ألف وواحد جنيه كتعويض مؤقت لزوجته.

صدر الحكم بعضوية المستشارين حاتم عزت وخالد عمار وسكرتارية سمير رزق.

كانت النيابة أحألت عبد الرازق حمدى، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بضرب زوجته "نجلاء ا" وأحدث بها إصابات تسببت فى عاهة مستديمة لها، وهى فقد الإبصار بالعين اليمنى التى تقدر بـ90% واستحالة الشفاء منها، بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.