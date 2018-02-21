السجن المشدد من 5 لـ7 سنوات لمتهمين بقضية "أحداث عنف جامعة الأزهر"الأربعاء، 21 فبراير 2018 02:57 م
المستشار شبيب الضمرانى - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 7 سنوات لمتهم، والسجن المشدد 5 سنوات لآخر فى إعادة محاكمتهما بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف جامعة الأزهر"، كما قضت بوضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى، وأمانة سر عمر عاشور.
كانت النيابة، قد وجهت إلى المتهمين تهم تتعلق بتنظيم تجمهر، الغرض منه الإتلاف العمدى للممتلكات العامة، والخاصة بجامعة الأزهر، إضافة إلى تهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف، وذلك فى أحداث الشغب التى شهدتها الجامعة يوم 28 من ديسمبر من العام قبل الماضى.
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