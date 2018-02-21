الرئيس الجديد لقرية الوادى بطور سيناء: ندرس مشاكل الأهالى لحلها على الفور





جنوب سيناء – فايزة مرسال

أكد عادل فرحان الرئيس الجديد لقرية الوادى بطور سيناء، أنه يدرس جميع مشاكل القرية للعمل على حلها، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بضرورة متابعة كافة الإدارات الخدمية بمدن المحافظة وحل أى معوق محتمل يحول بين حصول المواطنين على خدماتهم بصورة جيدة ترضيهم فى إطار القانون.

وأضاف فرحان فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن معظم مشاكل القرية بسيطة ويتم حلها بدعم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ورئيس المدينة ومشايخ القرية، حيث اشتكى المواطنون من عدم وجود الموصلات وعدم إنارة الشوارع وإزالة الرمال من إمام المنازل وسيارة إسعاف.

وقال إنه تواصل مع الدكتور محمد سعودى نائب مرافق الإسعاف بجنوب سيناء وجارى عمل مقايسة ترفع إلى رئيس المدينة للعمل مظلة السيارتين الإسعاف ورفع كفاءة غرفتين المسعفين، وجارى حل مشكلة الكهرباء سيتم تركيب الكشافات الإنارة المكان المظلمة وجميع شوارع القرية.

وأكد فرحان على حل مشكلة سيارات الأجرة لنقل المواطنين من القرية لمدينة وجارى التنسيق مع رئيس الموقف بالمحافظة تخصيص سيارات خاصة لقرية الوادى.















