الحوثيون يمنعون وصول المساعدات الإنسانية فى حجة





إيمان حنا

منع الحوثيون فريقا تابعا لبرنامج الغذاء العالمى، من ممارسة عمله داخل محافظة حجة وقاموا باعتقال بعضهم؛ مما دفع البرنامج لإيقاف الحصة الغذائية مع شريكه (منظمة رؤيا أمل) .