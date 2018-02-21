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الأربعاء، 21 فبراير 2018 10:10 م
خالد صلاح
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الحوثيون يمنعون وصول المساعدات الإنسانية فى حجة

الأربعاء، 21 فبراير 2018 09:47 م
الحوثيون يمنعون وصول المساعدات الإنسانية فى حجة الحوثيون




إيمان حنا
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منع الحوثيون فريقا تابعا لبرنامج الغذاء العالمى، من ممارسة عمله داخل محافظة حجة وقاموا باعتقال بعضهم؛ مما دفع البرنامج لإيقاف الحصة الغذائية مع شريكه (منظمة رؤيا أمل) .
 
 
واعتقل وكيل المحافظة المعين من الحوثيين محمد القاضى، أعضاء الفريق التابع للبرنامج، الأمر الذى اضطر البرنامج لايقاف الحصة الغذائية لثلاث مديريات بالمحافظة .
 
 
وبرر الحوثيون ذلك بأنه لم يتم اشعارهم رسمياً بحضور هذه الفرق.
 
وهذه ليست المرة الأولى التى يتم فيها اعتقال ومنع المساعدات الانسانية بمحافظة حجة نتيجة تعسفات الوكيل المختص محمد القاضى ممثل الحوثيين بمؤتمر الحوار آنذاك.
 
 

 


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