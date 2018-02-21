الجيش اليمنى يكبد مليشيا الحوثى خسائر فادحة فى محافظة حجة

الجيش اليمنى يكبد مليشيا الحوثى خسائر فادحة فى محافظة حجةالأربعاء، 21 فبراير 2018 05:39 م
الجيش اليمنى
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قال الجيش الوطنى اليمنى إنه قواته كبدت، اليوم الأربعاء مليشيا الحوثى الانقلابية خسائر بشرية فادحة خلال مواجهات بمحافظة حجة خلال الساعات الماضية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر ميدانى قوله، إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش ومليشيا الحوثى فى الأحياء الغربية بمدينة ميدى فى محافظة حجة، مشيرا إلى أن المليشيا تكبدت خسائر كبيرة بفعل الضربات المحكمة لقوات الجيش.
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