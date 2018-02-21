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الأربعاء، 21 فبراير 2018 10:09 م
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الجيش الأمريكى يعلن مقتل 3 إرهابيين فى غارات على حركة الشباب بالصومال

الأربعاء، 21 فبراير 2018 06:43 م
الجيش الأمريكى يعلن مقتل 3 إرهابيين فى غارات على حركة الشباب بالصومال غارة جوية - أرشيفية




أ ش أ
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أعلن الجيش الأمريكى اليوم الأربعاء تنفيذه غارات جوية شنتها طائرات بدون طيار ضد حركة (الشباب) فى الصومال ما أدى إلى مقتل ثلاثة إرهابيين.

وقالت قيادة الجيش الأمريكى فى إفريقيا إن الضربة الجوية تمت أمس الأول الإثنين قرب مدينة جلب بمنطقة جوبا الوسطى موضحة عدم مقتل أى مدنيين فى تلك الضربة، حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية.


كانت الولايات المتحدة قد شنت عدة غارات جوية بالتعاون مع الحكومة الصومالية استهدفت أغلبيتها حركة (الشباب) إلا أن عددا قليلا منها استهدف المقاتلين التابعين لتنظيم (داعش) فى ولاية (بلاد بنط) شمال البلاد.


يذكر أن الحكومة الصومالية حملت حركة (الشباب) مسئولية تفجير شاحنة بالعاصمة مقديشيو فى أكتوبر الماضى والذى أسفر عن مقتل 512 شخص.


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غارة جوية

الصومال

حركة الشباب

الإرهاب



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