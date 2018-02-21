الجزائر وبيلاروسيا يتفقان على عقد أول دورة مشتركة قبل نهاية العام





(أ ش أ)

بحث وزير الشؤون الخارجية الجزائرى عبدالقادر مساهل، فى مدينة مينسك ببيلاروسيا، مع نظيره البيلاروسى فلاديمير ماكي، تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما عقد أول دورة للجنة المشتركة للتعاون المشترك بالجزائر العاصمة قبل نهاية العام الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن اللقاء تضمن بحث تعزيز العلاقات الثنائية وتنويعها فى كافة المجالات من خلال استكشاف مجالات تعاون جديدة، مضيفة أن الوزير البيلاروسى أشار إلى أن زيارة وزير شؤون خارجية الجزائر لبلاده ستعطى ما وصفها "بالحركية جديدة" للعلاقات بين البلدين.

وأضافت أن الوزيرين اتفقا على مواصلة الجهود الجارية لتطوير المبادلات التجارية بين البلدين وزيادة الاستثمارات من الجانبين، كما ناقشا بإسهاب الامكانيات التى يتيحها اقتصادا البلدين فى شتى القطاعات.

وأوضحت الوكالة أن الجانبين بحثا أيضا وجهات النظر حول القضايا والجهود الدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما مسألة مكافحة الإرهاب حيث أعرب ماكى عن رغبة بلاده فى الاستفادة من التجربة الجزائرية فى هذا المجال.

وأشارت إلى أن الجانبين وقعا فى ختام المحادثات، اتفاقين ثنائيين يتضمنان على التوالى إنشاء لجنة مختلطة للتعاون العلمى والتقنى وكذا إلغاء التأشيرة لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة، مؤكدة أن الاتفاقين سيسهمان فى تشجيع المبادلات الثنائية لاسيما من خلال وضع إطار مؤسساتى يقوم عليه التعاون الثنائى و كذا تسهيل تبادل الوفود بين البلدين.