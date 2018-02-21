البنك الألمانى: الإجراءات الاقتصادية للحكومة المصرية تضعها على المسار الصحيح

أكد البنك الألمانى "Deutsche Bank" أن التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصرى تتسم بالإيجابية بعد نجاحها فى تجاوز العديد من نقاط الضعف الخارجية من خلال رفع احتياطيات النقد الأجنبى فى الفترة الأخيرة، وأن الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية تجعلها على المسار الصحيح.

واستعرض الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة - خلال مشاركته بـ"حوار دولنبرج" بحضور نحو 100 من ممثلى الشركات المتوسطة والكبرى والبنوك والمصارف والهيئات المالية الألمانية بولاية بادن فرتمبرج الألمانية - تقرير البنك الألمانى حول الأوضاع الاقتصادية فى مصر، لافتا إلى أن البنك الألمانى أشاد بتوصل مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى بعد أن تحسن الحساب الجارى وزادت تدفقات القطاع الخاص مما سمح برفع احتياطى البنك المركزى المصرى من العملات الأجنبية.

وقال منصور إن البنك الألمانى أشار فى تقريره إلى زيادة إجمالى احتياطيات مصر من النقد الأجنبى إلى أعلى مستوى له منذ 6 سنوات حيث بلغ 28.6 مليار دولار أمريكى فى أبريل الماضى، حيث ارتفعً من 17 مليار دولار أمريكى فى نهاية يونيو 2016 ليتجاوز متطلبات برنامج صندوق النقد الدولى حتى الآن.

واضاف أن تقرير البنك الألمانى توقع أن ينخفض معدل التضخم مع نهاية عام 2017، متوقعا أيضا ألا يقدم البنك المركزى المصرى فى المدى القريب على خفض الفائدة إلى ما دون 16.75٪.

وأوضح الدكتور أشرف منصور أن البنك الألمانى توقع أن يصل معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى فى مصر إلى 3.9٪ فى الربع الأول من عام 2017، وأن صندوق النقد الدولى توقع أيضا تراجع العجز المالى الأولى فى مصر بنسبة 2٪ بعد تسجيل 4٪ فى 2015 - 2016، حيث بلغ العجز الكلى 12٪ فى 2015 - 2016، وفقا لصندوق النقد الدولي، منوها إلى أن إجراءات خفض قيمة العملة تمت وفق نظرية تعادل القوة الشرائية البسيطة وهو ما يمكن ملاحظته من نهج البنك المركزى المصرى فى محاولاته لرفع الاحتياطى النقدي.

وأشار منصور إلى أن تقرير البنك الألمانى أوضح أن برنامج صندوق النقد الدولى حاليا يسير فى الطريق المخطط له بنجاح، وأن الصندوق فى أول تقدير له لمرفق التمويل الموسع الذى تبلغ قيمته 12 مليار دولار أمريكى قدم تقييما إيجابيا لجدول أعمال إجراءات الإصلاح الاقتصادى المقترحة من الحكومة المصرية، وأن البنك الألمانى أشار إلى استمرار تحسن وضع الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى مع ارتفاع إجمالى احتياطيات مصر إلى أعلى مستوى لها.

وتابع قائلا:إن البنك الألمانى أشاد بنجاح البنك المركزى المصرى فى تجاوز الهدف الذى حدده مسبقا برفع احتياطيات النقد الأجنبي، وأن هناك حاجة ماسة إلى ضمان وجود تدفقات مستدامة لتغطية الاحتياجات المالية الكبيرة، وأن البنك الألمانى أكد أن وضع الحساب الجارى للواردات والصادرات المصرية يشهد تحسنًا ملموسًا، فضلا عن نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج الربع السنوية بأكثر من 10٪ بعد فترة طويلة من الانخفاضات.